面板大咖中國失利 紛返台創業
〔記者陳梅英／台北報導〕台灣面板、半導體人才相繼被中國鎖定挖角由來已久，但另一方面，過去前往中國發展的面板台籍主管，如陳立宜、朱克泰、連水池等，陸續傳出離職或返台創業消息，顯示中國也不是個人才可以久居之地。
中國本土派壯大 外人難以立足
業界指出，曾被視為面板業頭號叛將、二○○九年大舉帶領二百多人團隊投靠中國華星光電的前奇美電主管陳立宜，在華星光電五年時間，後面兩年過得並不如意，主要是中方本土派勢力崛起，內部鬥爭激烈，陳立宜二○一四年辭任華星光電執行副總，目前在台成立公司，往下一代面板新技術Micro LED顯示器鑽研。
曾任統寶、友達主管的朱克泰，則是在二○一二年受上海政府邀請，前往和輝光電協助興建中國第一條AMOLED生產線；他今年初以身體因素為由返台，目前成立創王光電，投入軟性面板領域。
而遭友達提告洩漏營業秘密的前顯示器開發中心最高主管連水池，二○一一年投靠TCL集團，曾任華星光電副總裁，日前也傳出改掛顧問職，形同離開核心。
此外，從二○○九年迄今，陸續投靠中國面板廠的還有友達前副總盧博彥、前彩晶總經理吳大剛、前華映研發副總陳光郎、前奇美電副總郭振隆等；但除了陳光郎繼續為TCL效命、郭振隆還在中電熊貓外，盧博彥多年前已離開面板業，目前投身創投，吳大剛離開彩晶之後，曾待過中國龍騰、彩虹光電，二○一一年被友達延攬回台，是少數離開後還能重返面板業的高階主管。
業界分析，這些面板主管當初前往中國，少數如連水池是被惡意挖角，其他幾乎都是因產業整併或公司組織重整、再造，成為失勢的一方，沒有了舞台，才會整個團隊帶走，如陳立宜與朱克泰就是當初奇美電、群創與統寶三合一後離開的。
隨著中國面板產業壯大，中國內部傳出檢討面板投資過剩問題，十三五的重點產業更從面板轉移到半導體業，如何以過去面板業人才外流為殷鑑，留住國內半導體業人才避免重蹈覆轍，將是業界與政府的重大挑戰。
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