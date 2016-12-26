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自動化將製造更多就業機會

2016-12-26

編譯王惠慧／特譯

近來許多企業力推自動化的舉措，引發對收銀員、送貨員等職業造成衝擊，就業機會將大規模減少的恐慌。不過，專家提出另一種觀點，不需過度擔憂，自動化的發展反而可能製造更多就業機會。

亞馬遜、麥當勞 大推自動化

美國電商業者亞馬遜（Amazon）在本月推出標榜「拿了就走」的零售店「Amazon Go」，亞馬遜無人機送貨服務「Prime Air」也在英國完成測試；另外速食業者麥當勞也大推自動化的「點餐亭」機制。

CKE餐飲集團（CKE Restaurants Holdings）執行長普茲德爾（Andy Puzder）今年曾反對調高最低薪資至時薪15美元，且表示自動化的點餐機制有助其公司減少員工，日前美國總統當選人川普提名普茲德爾出任勞工部長。

《華爾街日報》資深科技評論專欄作家敏斯（Christopher Mims）撰文指出，當自動化大行其道，人們難免擔心工作機會流失，但長期實際數據顯示，自動化、創新提高生產效率，導致商品價格下降，並創造更多財富，當民眾消費能力增加後，最終將創造更多就業機會。

美國波士頓大學法學院講師貝森（James Bessen）也指出，當機器不只是取代勞動，許多管理人員的工作也遭電腦取代，人們認為自動化將「竊取」人類工作，但這其實是一種似是而非的觀點。

自動化 可能創造就業

貝森指出，在1970年代，當自動櫃員機（ATM）出現取代一些銀行行員的工作，但事實上並沒有使他們失業，相反地，行員的人數增加了。因為廣泛設置ATM的結果，使得開設分行的成本降低，銀行開設了更多分行，導致行員人數增加。

這並不是特殊案例，根據美國商業部人口調查與統計局數據，1980年至2013年間，電腦使用率高於平均值的工作，每年平均就業機會的成長率，較低使用率的工作高出9%。

科技確實改變了工作的數量和性質，德勤首席經濟學家、作家史都華（Ian Stewart）的合著研究，依據追溯18世紀末的人口普查資料，檢視英國工作性質上的改變，研究發現，無論是低薪或高薪的工作皆大幅增長，反映出現代經濟變得日益複雜。

科技影響愈大行業 就業增

史都華指出，弔詭的是，從醫學到管理諮詢領域，受科技影響最大的行業，取得了最大的就業增長，「我們可以看到，機器和人類高度相互依存」。大部分的工廠工作被服務業取代，技術門檻高的行業，如醫師和程式設計師則獲得更高的薪資。

貝森指出，自動化帶來的並不是大規模失業，而是大批就業人口必須從一份工作轉移到另一份工作。

自動化不等於失業 而是職業轉換

世界上許多國家已經意識到此一趨勢，麻省理工學院經濟學者奧托（David Autor）表示，其他國家如丹麥較美國投入更多資源，減緩失業和再培訓需要轉換職業的勞工。

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  • 近來許多企業力推自動化的舉措，引發就業機會將大規模減少的想法；但專家認為不需過度擔憂，自動化的發展反而可能製造更多就業機會。圖為麥當勞執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）正使用自動點餐機。（美聯社）

    近來許多企業力推自動化的舉措，引發就業機會將大規模減少的想法；但專家認為不需過度擔憂，自動化的發展反而可能製造更多就業機會。圖為麥當勞執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）正使用自動點餐機。（美聯社）

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