中國淘金夢碎 外資掀撤離潮

2016-12-26

編譯楊芙宜／特譯

美國財經媒體CNBC報導，很長一段時間，中國被跨國企業視為存在著世界最龐大的經商機會。不過，在美國零售業者看來，這場中國市場淘金大夢或已宣告結束，麥當勞、百勝餐飲集團（Yum! Brands）到可口可樂，都紛紛宣布分拆和出售中國事業，撤出當地市場。

中國市場 很難經營

撰寫中國法部落格的哈里斯布利肯（Harris Bricken）事務所律師哈里斯（Dan Harris）表示，「這趨勢意味著，作為一個外國人在中國土地上從事零售業生意既困難又昂貴」，我們多年來一直試圖告訴客戶最好不要涉及這種實際經營，而是該像麥當勞、百勝餐飲集團那樣，把你的品牌名稱和知識授權出去、轉為現金，但不用管理日常營運，「中國是一個很艱難的市場」。

麥當勞亞洲業務資產從直營轉向「授權發展商（developmental licensee）」模式，在當地尋找「戰略伙伴」；麥當勞今年3月宣布標售中國、香港連鎖店的特許經營權。12月初，凱雷和中國中信帶頭的財團傳出以接近20億美元取得麥當勞中國和香港約3分之2特許加盟店約80%股權，麥當勞本身保留少數股權（20%）。這項交易有助於麥當勞削減總體營運成本、並保留資本，且未來20年仍可取得中國特許加盟店估計約5~7%的銷售收入。據悉，中國中信和凱雷集團取得麥當勞在中、港的20年特許經營權，且可增設1300家麥當勞門市。這項收購交易已近乎完成，可望在2017年元旦時正式宣布。

可口可樂擬賣瓶裝業務

可口可樂11月初也宣布擬出售在中國的瓶裝業務計畫，採行輕資本發展策略，預期將出售給其長期合作夥伴中糧和太古。12月中旬，太古飲料控股公布以21.22億人民幣，競標取得中國食品集團於中國從事可口可樂的生產、經銷及銷售業務。

擁有肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）等品牌的百勝餐飲集團去年10月表示，公司在嚴肅檢討一些策略選項之後，決定分拆中國事業；百勝指出，分拆主因在於讓公司從中國經營遭遇亂流圍攻的困境中脫身，包括食品安全恐慌、更強競爭及百勝本身策略錯誤等，且分拆後仍能提供未來當地市場龐大及成長中的營收。

速食業是近30年進入中國的早期外資要角。隨著中國人日漸富裕，搶占中國消費市場大餅的機會躍升；不過，發展路上障礙也跟著出現：美國速食連鎖業者在中國的食品安全醜聞纏身，其他公司則發生如商標等智慧財產遭到偷竊。

芝加哥美中商會總裁顏西瓦（Siva Yam）表示，我們見到許多美國公司的中國事業陷入困境，「這個市場現在更加成熟，前進中國的美國公司數量已大幅下滑…；相反地，他們正在回歸美國」。

25%美商擬撤出中國

中國美國商會今年1月發表的一份年度報告發現，32%受訪的會員企業沒有計畫擴張在中國的投資，這較2009年金融海嘯後的百分比更高；4分之1受訪者已從中國撤出或計畫撤出營運業務，其中，高達38%正回流美國、加拿大或墨西哥。

分析師指出，中國企業除了有在地從商的經驗和知識利基之外，更重要的是可尋求中國政府資助、補貼、貸款等協助；外國企業在中國除了面臨這些不公平競爭外，也進一步遭遇中國勞動力和土地成本增加的挑戰。而中國經濟成長率從幾年前的2位數，現在銳減至僅略高於6%。

定期調查中國商業環境的「中國褐皮書國際」（China Beige Book International）首席經濟學家史劍道表示，「如果你還在等待中國消費者大量激增…這仍沒有發生，（中國市場）有利一面仍非一些消費品企業所期待的那樣」。

另方面，北京最近還祭出多項資本管制新措施，收緊資金匯出管道和額度，造成大型跨國企業現在只能把相當於在中國資產的30%匯出，7成資產都被扣押在當地；中國官方目的在遏止資本外逃、阻貶人民幣，卻使當地經商環境不確定性前景升高，恐成為「推走」外企的最後一根稻草。