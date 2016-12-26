趨勢總座洪偉淦：網路犯罪 進入新紀元
2016-12-26
記者廖千瑩／專題報導
一銀今年驚爆ATM盜領案，資安廠趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦說，一銀事件是台灣史上頭一遭以遠端遙控ATM吐鈔手法來取財，代表不要以為封閉系統就不會出事，他認為網路犯罪已進入新紀元，現在跨國犯罪集團猖獗、且手法推陳出新，將來要面臨很多挑戰，企業必須加強防範，否則將有嚴重財物損失。
就算封閉系統 也不安全
洪偉淦提出警告，強調網路犯罪手法推陳出新，無論是個人跟企業都應該要多加小心，嚴加防範。
他說，ATM事件過後凸顯出兩件事，一是應金管會要求，銀行已經著手更新ATM系統，再來就是如何加強ATM的安全防護，過去因ATM是封閉系統，大家以為封閉系統就是安全，導致ATM很多沒有防禦措施，這事件顯示沒有一個絕對安全的封閉系統，還是該提升資安、加強防禦措施。
洪偉淦指出，過去駭客攻擊手法主要是收集情資，流入民間後比較多用在商業間諜竊取競爭對手情資，且一銀遠端遙控ATM吐鈔也是國內第一次用這類手法來直接取財，顯示網路犯罪進入另一個紀元，從過去孤狼式的駭客攻擊，到網路軍隊資訊戰爭，現在是透過不同人分工合作，以程式遙控ATM吐鈔，堪稱網路犯罪的新里程碑。
他說，今年是金融業不太平靜的年，其實不只台灣，先前日本也發生多處超商約1400台ATM遭人以偽信用卡同步盜領，台灣則是遠端遙控ATM吐鈔，從駭客角度來看，手法已進階，不用再兜圈子打電話詐騙，跨國犯罪集團猖獗，意味著未來將面臨更多挑戰。
洪偉淦認為，一銀事件後，企業務必提高警覺多做準備，否則可能會面臨嚴重財物損失，務必慎重考量資安營運風險，不過也不用因為一銀事件就因噎廢食，不要因為有風險就不敢發展高科技，只要思考跟做好配套，其實不必太過擔心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 聽信假新聞 巴基斯坦防長警告以色列
- 基中跨年路跑 加碼重賞減重王
- 《陪障礙孩子過節》香光寺法師 教做菩薩耶誕樹卡
- 帶女友環島缺旅費 兼賣毒糖果
- 納粹扮裝風波 光復中學校長道歉請辭
- 政院：國民黨把日食輸台公聽會當黨魁選舉比武場
- 姬賽兒懷老三 挺肚拍廣告洩孕味
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 12/26 各報重點新聞一覽
- 美國務院證實 以色列總理將召見美大使
- 全國今年空品最差測站 左營42天最多
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 自由廣場》中影人呼籲保留文化城
- 國姓公過爐 登錄雲林縣定民俗
- 國旅卡「汙名化」？ 公務員嗆：不領了！
- 冷氣團明來襲 北台灣下探12度
- 網球中心出口動線差 周邊巷道將退縮
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲
- 日媒：中國航艦首越第一島鏈 牽制川普
- 進口核災區食品 政院：遵守WTO貿易規範
- 興航兩岸航線時間帶 恐遭中國收回
- 自由共和國》陸裕黎／共軍100小時奪台 可能嗎？
- 私密處長痘化膿 害羞拖治會要命
- 梵蒂岡萬人彌撒 教宗籲憐憫戰火兒童
- 首度放閃霍建華「I ❤daddy」 林心如半夜替尪慶生
- NBA》耶誕大戰火藥濃 騎士在勇士更衣室貼海報挑釁
- 《中日對照讀新聞》4点目の曜変天目か 驚きの声続々 第4個曜變天目？ 驚訝之聲四起
- 英女王重感冒 首度缺席耶誕禮拜
- 北區健行、明新里 聯合活動中心動土
- 直播亂入 李輝才雙胞兒衝上台討抱抱
- 混進喜宴白吃白喝 順手偷走18萬元相機
- 智慧家電大戰 手機一手掌握
- 會車爆口角 男拿電擊棒怒砸人
- 台中擴散不佳空品差 9站不良2站紫爆
- 萬壽菊花海 大溪區「金」豔
- 《嫁妝》導演辭世 罹食道癌就醫已末期
- 《52Hz》耶誕口碑場超夯 外國粉絲告白魏德聖
- 自以為是葉問 港仔爆打女碩士
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：趨勢總座洪偉淦：網路犯罪 進入新紀元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分