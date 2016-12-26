趨勢總座洪偉淦：網路犯罪 進入新紀元

2016-12-26

記者廖千瑩／專題報導

一銀今年驚爆ATM盜領案，資安廠趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦說，一銀事件是台灣史上頭一遭以遠端遙控ATM吐鈔手法來取財，代表不要以為封閉系統就不會出事，他認為網路犯罪已進入新紀元，現在跨國犯罪集團猖獗、且手法推陳出新，將來要面臨很多挑戰，企業必須加強防範，否則將有嚴重財物損失。

就算封閉系統 也不安全

洪偉淦提出警告，強調網路犯罪手法推陳出新，無論是個人跟企業都應該要多加小心，嚴加防範。

他說，ATM事件過後凸顯出兩件事，一是應金管會要求，銀行已經著手更新ATM系統，再來就是如何加強ATM的安全防護，過去因ATM是封閉系統，大家以為封閉系統就是安全，導致ATM很多沒有防禦措施，這事件顯示沒有一個絕對安全的封閉系統，還是該提升資安、加強防禦措施。

洪偉淦指出，過去駭客攻擊手法主要是收集情資，流入民間後比較多用在商業間諜竊取競爭對手情資，且一銀遠端遙控ATM吐鈔也是國內第一次用這類手法來直接取財，顯示網路犯罪進入另一個紀元，從過去孤狼式的駭客攻擊，到網路軍隊資訊戰爭，現在是透過不同人分工合作，以程式遙控ATM吐鈔，堪稱網路犯罪的新里程碑。

他說，今年是金融業不太平靜的年，其實不只台灣，先前日本也發生多處超商約1400台ATM遭人以偽信用卡同步盜領，台灣則是遠端遙控ATM吐鈔，從駭客角度來看，手法已進階，不用再兜圈子打電話詐騙，跨國犯罪集團猖獗，意味著未來將面臨更多挑戰。

洪偉淦認為，一銀事件後，企業務必提高警覺多做準備，否則可能會面臨嚴重財物損失，務必慎重考量資安營運風險，不過也不用因為一銀事件就因噎廢食，不要因為有風險就不敢發展高科技，只要思考跟做好配套，其實不必太過擔心。