50歲才追夢 友達董考街藝執照

2016-12-26

記者陳梅英／專題報導

面板大廠友達董事長彭双浪近來一連兩次在公開場合展示其勤練薩克斯風的成果，可說是豔驚四座；事實上，吹薩克斯風是彭双浪年輕時的夢想，卻在過了50歲後才鼓起勇氣學習，且為了證明自己，今年初還以薩克斯風考取街頭藝人執照，明年或許就會在新竹街頭就看到他的演出。

想學第1句話 會不會太晚了

彭双浪說，大學時就覺得會彈吉他或吹薩克斯風男生最帥，一直沒機會學，年過50歲，有幾次動念卻礙於年紀，沒有勇氣踏出那一步。

前年10月，友達主動縮減工時，宣布實施5點下班的新生活政策。因時間突然多了起來，彭双浪在網路上找了薩克斯風教學電話，問的第一句話是，50幾歲學薩克斯風會不會太晚？對方回說，多的是退休的人在學，隔天他拿著兒子的薩克斯風下班就到教室報到；從一開始薩克斯風如何打開都不知道，每天不間斷練習下，第一首能完整吹奏的是淡水河邊，迄今已學過上百首國內外歌謠。

友達今年20週年運動會，彭双浪首度顯露身手，還有點緊張，需要準備歌譜；前陣子友達中國昆山廠啟用，彭双浪完全不看譜，一口氣演奏3首曲目，不少供應商搶著跟彭拍照，儼然成為國際巨星。

全球逾半薩克斯風 台灣製造

這3首曲目都是彭精心的安排，第一首是台語歌謠望春風。彭說，友達從台灣來，第一首歌當然要能代表台灣，也意味著友達不忘本；第二首my heart will going on，象徵友達是國際化的公司；安可曲選擇蘇芮的牽手，希望兩岸和平，攜手共創商機。彭双浪追夢行動意外鼓舞了公司的員工，越來越多同仁加入一起練習，團隊士氣受到激勵，也改變公司氣氛；彭開玩笑說，友達對台灣薩克斯風產業產值貢獻不少，也因為他，大家才知道原來全球有一半的薩克斯風是台灣製造。

彭双浪說，友達這些年來改變也是在對外釋放一些訊息，就是公司上軌道，員工生活比過去更平衡，生產更有效率，希望股東及董事放心。彭双浪過去曾被供應商稱為「1K總經理」，即不管多基層的業務答應的訂單，都要信守承諾，就算找他，也只有1000片額度，要求上下對外說法一致；但另一方面，他又極度重視小細節，認為魔鬼就藏在細節裏，尤其對於VIP客戶，服務備至，也因此能在競爭激烈的面板業博得客戶信任，並形成友達獨特的企業文化。