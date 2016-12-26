不分本外勞 都是台灣競爭力
2016-12-26
記者周敏鴻／專題報導
豐達科技製造螺帽的超合金原料要從美國進口，產品全數外銷，所以公司錄用許多懂英文的外籍勞工。總經理邱智科表示，許多優秀的外勞技術成熟，也有領導統御能力，卻因法律規定需要按時返國，嚴重衝擊台灣產業的競爭力；他強調：「外籍勞工只要是人才，政府應留下他們來，幫助台灣的產業打拚！」
修改就服法 留下優秀外勞
邱智科建議，政府應儘快修改「就業服務法」第52條規定：「從事…工作的外國人，應出國1日後始得再入國工作，在中華民國境內工作期間，累計不得逾12年。」應該修改法律讓有能力的外籍勞工長期留在台灣工作，共同提升台灣的競爭力。
他表示，礙於法律規定，豐達科技已忍痛讓許多優秀的外籍勞工返國，以菲律賓籍勞工為例，他們懂英文，看得懂從國外來的報告或說明書等，只要認真學習、努力付出就能成為被重用的幹部，可是當他們工作多年、正值技術成熟之際，卻常因工作屆滿12年而須返國，導致勞資雙輸。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 獲邀海盜大聯盟春訓 張進德︰仍想打經典賽
- 辱罵警察連聲╳ 判賠慰撫金5000元
- 穀保OB賽》在校生穿丁字褲跳舞 陳琥︰還好我畢業了
- 自以為是葉問 港仔爆打女碩士
- 男模絕殺 裕隆氣走勇士
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 納粹扮裝風波 光復中學校長道歉請辭
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 12/26 各報重點新聞一覽
- 古都輝映崢嶸歲月─泰國大城
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Members of famed Russian army choir die in air crash
- 同志伴侶證 今起開放申請
- 〈戀愛絮語〉星座之：處女女是阿信
- 自由廣場》中影人呼籲保留文化城
- 韓媒指潘基文受賄 金額740萬
- 嘉納爆懷孕 小班復合有望
- 「莉亞公主」住加護病房 被嫌「性能」的福伯說話了
- 女警半身在車外 惡匪拖行200米
- 自由廣場》都是獨裁者的豬隊友
- 立院今審婚姻平權四版本 藍綠都不表態
- 腦殘男示愛 要海倫清桃當性伴侶、看護
- 回味耶誕好戲「歐布」老友鬩牆最經典
- （台南）迎古禮試新妝 東門春牛關公臉
- 撒鹽當雪景 廣告公司破壞野溪溫泉挨罰
- 女星啃老本度日 驚洩兒子患隱疾
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 無人機放線釣魚 七星潭搞飛機
- 萬壽菊花海 大溪區「金」豔
- 曾淑美／同詩於一代 － 關於吳介民，和他的詩
- 直播亂入 李輝才雙胞兒衝上台討抱抱
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT leads public protests over Japanese import ban
- 〈職場開麥拉〉到底是工作重要？還是權益重要？
- 自由共和國》吳豐山／解決台灣「三農問題」唯賴二次土改
- 民雄鳳凰母女志工 救護好搭檔
- 全國今年空品最差測站 左營42天最多
- 自由廣場》（澄社評論）我們需要什麼樣的轉型正義
- 〈50 Plus〉生前追思會
- 高鐵特定區賣地 彰縣進帳2.5億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不分本外勞 都是台灣競爭力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分