不分本外勞 都是台灣競爭力

2016-12-26

記者周敏鴻／專題報導

豐達科技製造螺帽的超合金原料要從美國進口，產品全數外銷，所以公司錄用許多懂英文的外籍勞工。總經理邱智科表示，許多優秀的外勞技術成熟，也有領導統御能力，卻因法律規定需要按時返國，嚴重衝擊台灣產業的競爭力；他強調：「外籍勞工只要是人才，政府應留下他們來，幫助台灣的產業打拚！」

修改就服法 留下優秀外勞

邱智科建議，政府應儘快修改「就業服務法」第52條規定：「從事…工作的外國人，應出國1日後始得再入國工作，在中華民國境內工作期間，累計不得逾12年。」應該修改法律讓有能力的外籍勞工長期留在台灣工作，共同提升台灣的競爭力。

他表示，礙於法律規定，豐達科技已忍痛讓許多優秀的外籍勞工返國，以菲律賓籍勞工為例，他們懂英文，看得懂從國外來的報告或說明書等，只要認真學習、努力付出就能成為被重用的幹部，可是當他們工作多年、正值技術成熟之際，卻常因工作屆滿12年而須返國，導致勞資雙輸。