飛機引擎小巨人 奇異好夥伴是MIT
記者周敏鴻／專題報導
您搭乘飛機時，知道很多飛機重要零組件是made in taiwan嗎？奇異（GE）是全球飛機引擎最大供應廠、可說是行業的巨人，但在巨人身影後還有「小」巨人，位於桃園平鎮的豐達科技，就是台灣唯一打入全球航太業的扣件業者。
航太級扣件 單價高出數十倍
「扣件」就是俗稱的「螺絲、螺帽」，但航太業使用的扣件可大不同，不是單價僅新台幣一元的普通螺絲、螺帽，而是單價超過一美元的航太級扣件。
豐達科技靠著製造飛機螺帽，成功打進國際航太產業的供應鏈，儘管去年公司營收逾15億元，卻低調地隱身在平鎮區偏僻的太平東路上，一步一腳印地持續追求「品質、成本、交期（交貨日期）」目標。
「我們憑甚麼跟別人競爭？」豐達科技公司總經理邱智科表示，他經常以這個問題不斷提醒自己和同仁，因為豐達科技的合作與競爭對象多在美國與歐洲，台灣與美國、歐洲的距離很遠，雙方又不同文、不同種，各種競爭條件對豐達科技都不利，「我們應該要如何勝出」？
8成供應航太 2成裝在汽車
邱智科認為，答案無它，唯有不斷提升「品質、成本、交期」，製造品質佳、低價策略、交貨速度快，才能讓豐達科技的產品具有競爭力，並符合客製化需求，在國際上眾多競爭者中脫穎而出，讓豐達科技產品成為合作對象的採購首選。
豐達科技憑著這股堅持，如今已能維持每個月出口螺帽數量100萬顆以上的傲人成績。其中8成供應航太產業、2成供應汽車產業。
飛機引擎大廠奇異（GE）就是豐達科技關係極佳的合作夥伴，奇異公司多次頒發獎牌，肯定豐達科技製造的螺帽，能耐受飛機引擎不同位置的各種高溫，成為奇異公司製造引擎不可或缺的重要零組件。
但豐達科技當初並非一路順遂。
邱智科說，豐達科技的前身是民國86年成立的「皇旗資訊」，後來更名「宏達科技」，取得奇異公司的認證、成為亞太地區唯一具備合格認證的航太發動機扣件廠，還順利上市，看似前途似錦，豈料當時的經營團隊掏空公司，讓公司面臨倒閉危機，虧損最高時曾背負19億元債務。
一度瀕倒閉 短褲拚逆轉
「直到神基科技出手承接，公司才起死回生！」在97年臨危受命擔任總經理的邱智科說，他上任後的第一件事，就是從節約做起，為了省電，關閉廠房冷氣，雖然員工一開始會抱怨，但他自己帶頭、穿短褲進入廠房工作，讓員工慢慢體會「唯有公司生存、賺錢，員工才能保有工作機會」。
公司員工上下一條心，果然讓每年虧損約1億元的逆境，逆轉成第2年打平、第3年後開始賺錢，從此沒再出現過赤字的新氣象。
邱智科表示，他深信「少量多樣」是豐達科技的企業優勢，豐達願意、也有能力做出其他供應商無法製作的產品，滿足合作夥伴的各種需求，進而成為合作夥伴最信任的供應商。
「未來20年，全球還有3萬5000架飛機的龐大市場需求！」邱智科分析說，航太產業的市場會愈來愈好，豐達科技只要繼續維持目前的優勢，就能持續在國際航太產業供應鏈中站穩腳步，未來的發展空間將無可限量。
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標題：飛機引擎小巨人 奇異好夥伴是MIT
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