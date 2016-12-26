〈熱門族群〉電源大廠鴨子划水 拚多角化提高長期獲利

2016-12-26

〔記者羅倩宜／台北報導〕電源族群歷經第3季高峰，第4季營運轉淡，僅群電（6412）拜電競所賜，11月營收再創歷史新高。台達電（2308）、光寶（2301）持續多角化擴張，各自在Fintech、工業自動化、雲端及光電等市場開疆闢土。本季動能雖低於Q3旺季，但法人預估群電Q4營收仍將創新高，台達電、光寶獲利能力續升。

群光集團旗下電源廠群電，11月合併營收達28.4億元，12月營收雖可能呈現月減，但整體Q4仍將創單季營收新高。主要是遊戲機與電競需求不墜，同時群電又接獲無人機、智慧家庭等電源訂單。

上季群電營收創歷史新高，原本獲利也將攀頂，不過，因認列轉投資LED磊晶廠新世紀（3383）一次性減損5億元，衝擊每股獲利高達1.4元。法人預估，第4季群電業績表現續旺，若無業外大幅折損，全年每股稅後盈餘可逾3元。

綠能大廠台達電11月營收創下今年單月次高，主要受惠於通訊電源、PC電源、工業自動化、風扇等業績動能強勁。台達電去年併購挪威通訊電源大廠Eltek後，順勢將台達電UPS不斷電系統推向Eltek客戶，帶動公司在全球通訊電源市佔率翻倍成長。另台達電近期發表Fintech（金融科技）解決方案，一方面提供國內銀行data center建置所需，滿足金融業的大數據分析、行動支付等趨勢；另方面也展現台達電進軍新市場的多角化決心。

電子大廠光寶11月營收同樣創下歷史次高，主因光電部門的LED路燈、車燈及不可見光需求暢旺。不過，相機模組則面臨來自舜宇光學的競爭，光寶力推產品差異化（高相素、防手震），主攻中高階手機雙鏡頭，有利ASP提升。上個月另一營收動能來自網通及雲端電源。光寶今年也宣布進軍生醫市場，將多年光碟機技術專業應用於醫檢分析，推出Skyla血液分析儀，在歐美市場頗受肯定。