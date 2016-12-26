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〈熱門族群〉工業電腦產業 明年正面樂觀

2016-12-26

〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦族群雖進入年底淡季，但各家公司表現不一，新漢（8234）與威強電（3022）11月合併營收逆勢創下歷史新高，凌華（6166）衝到近19個月來新高，同時也是歷史次高，研華（2395）則創歷史第3高，反觀事欣科（4916）受客戶遞延出貨影響，調降全年財測。

法人認為，工業電腦產業在物聯網、機器人、自動化生產等應用帶動下，營運穩定成長，再加上美國經濟走揚，明年營運不看淡。

工業電腦龍頭研華董事長劉克振表示，近期已感受到景氣回溫，需求有所提升，各事業部業務成長動能恢復，此態勢有機會延續到明年，對於明年營運看法審慎樂觀。

凌華因美國博弈客戶訂單遞延到第4季拉貨，11月合併營收呈現跳躍成長，月增24.84%，年增47.61%，一舉扭轉疲弱的股價走勢，上週外資進場大買，帶動股價連日強漲，法人預估，凌華12月合併營收維持高檔，本季單季營收季增可望逾10%，有機會挑戰歷史單季新高。

新漢11月創下歷史新高，超乎市場預期。新漢積極發展機器人相關事業，11月和中國固高科技正式簽約，在中國重慶設立合資公司，攜手搶攻中國機器人與自動化製造。

威強電對未來發展看法正面，博弈ODM訂單出貨動能可望延續至明年第1季，醫療產品也將成為重要產品線，明年展望樂觀。

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標題：〈熱門族群〉工業電腦產業 明年正面樂觀


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