〈熱門族群〉供不應求 矽晶圓股漲價有理

2016-12-26

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓受惠晶圓代工台積電（2330）等大廠第4季淡季不淡，出貨需求旺，擁有合併題材的環球晶（6488）更被看好，股價站穩百元以上，躍為矽晶圓族群的最高價。

今年半導體產業庫存水位健康，晶圓代工廠第4季皆淡季不淡，加上中國積極推動半導體業，中芯、華虹、聯電廈門等晶圓廠產能紛擴增或量產，帶動矽晶圓需求增加。

矽晶圓供應商包括環球晶、崇越科技（5434）與台勝科（3532），第4季營運動能可望加溫，營收與獲利可望皆較上季成長。

環球晶於12月正式入主SunEdison Semiconductor Limited（SEMI），挾過去的併購經驗，環球晶已啟動降低成本策略，加上市況樂觀，預估SEMI由虧轉盈的目標將由2年縮短為1年，換言之，明年SEMI併購的第1年就可轉虧為盈。

法人看好環球晶藉由合併SEMI後，產能擴增，市場佔有率由6%一舉增加到17%，躍居全球第3大的矽晶圓廠，市場地位顯著提升，加上明年矽晶圓醞釀漲價的利多消息，籌碼又集中，推升環球晶股價頻頻上漲，上週曾飆高到119.5元，週五以114元作收。

環球晶今年前11月營收147.36億元，較去年同期增加4.21%，公司預期受惠半導體市場終端功率元件、高階智慧手機、通訊應用處理器與基頻晶片的需求持續成長，第4季的矽晶圓訂單暢旺，6吋、8吋、12吋矽晶圓產能稼動率滿載，明年景氣展望正面，該公司將調整產品組合與合理審慎調漲晶圓價格，進一步提升整體獲利。