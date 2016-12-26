〈熱門族群〉生技股快要發了?浩鼎案沒偵結前發不了
〔記者陳永吉／台北報導〕上週因為外資放假，權值股下跌，資金轉進跌深股，加上浩鼎（4174）傳出美國臨床三期有新進展、週四股價漲停下，上櫃生技指數單日上漲1.5%，不過，週五浩鼎開高走低拖累生技指數同步收黑，顯示目前市場信心仍未回籠，生技股短線宜保守看待。
浩鼎上週傳出美國臨床三期有進展，激勵股價漲停，但浩鼎案還在偵查中，且目前借券放空高達1.1萬張，並持續增加中，因此，任何多空消息都不排除是有心人刻意放話影響股價，就以上週五來說，前一天漲停，開高可期，如果此消息確實，股價不會一路溜滑梯最後收黑，還爆出2月解盲後以來最大量，這也同時顯示市場信心不足。
上週生技股的飆股則屬特殊學名藥廠的美時（1795），因為週一收盤後公布新任董事長為林群，他曾待過外資，也在光寶集團、群光集團中任職，成功吸引外資買盤進駐，因此週二美時股票即拉漲停，外資買超501張捧場，從週二起算，美時股價漲幅超過12%，表現相對亮麗。
雖然信心仍未回籠，但根據生策會統計，今年國內生技業不論在營運、研發都繳出亮麗的成績單。今年157家生醫上市櫃（含興櫃）公司前11月總營收為2114億元，年成長率達12%，主要的成長貢獻來自製藥業，另外，今年新增的100億元營收生技公司有晟德（4123）、50億元的有友華（4120）。
在研發成果方面，生策會統計目前國內外進行臨床試驗的品項達171件，其中臨床一期的有54件、二期77件、三期32件，已經送件申請藥證的有8件，代表今年一口氣有很多新藥研發項目，拿到新藥上市的入場券，未來1、2年有機會上市。
其實今年浩鼎案之後，也不是沒有生技公司傳出藥品解盲成功或是授權的好消息，但利多的激勵常常僅有1、2天，且無法帶動族群上漲，顯示進場交易生技股的資金都是短線游資，對整體幫助不大，雖然說生策會會長張善政認為生技產業快要「發」了，但這種期待恐怕要等浩鼎案偵查結果出爐後才有機會出現。
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