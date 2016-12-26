〈熱門族群〉新市場、新策略 網通股有新氣象

2016-12-26

〔記者王憶紅／台北報導〕多檔網通股因產品策略改變，以及開拓新市場的加持，在今年開花結果，包括智易（3596）、智邦（2345）、譁裕（3419）、仲琦（2419）等營收都較往年佳，而正在轉型的正文（4906）、友訊（2332），明年營收可否轉佳則值得觀察。

過去歐洲市場佔比相當高的智易，在轉戰南美洲市場有成下，今年累計前11月營收年增20.83%。智邦受惠資料中心的白牌交換器出貨順暢，今年累計前11月營收年增18.08%。

譁裕進軍基地台天線有成，除日本客戶外，今年陸續拿下國內電信業者訂單，累計前11月營收年增18.44%。仲琦也因Cable Modem纜線數據機新版本產品及開拓南美客戶下，今年累計前11月營收年增7.78%。

除上述網通公司外，包括正文、友訊等也積極佈局新產品，期待轉型有成。

正文過去3年因為客戶轉單，成績不理想，但期間積極佈局LTE小基地台及低功率、長距離的LoRa。正文董事長陳鴻文表示，新產品明年看起來不錯，很多案子可以收割，其中，LoRa除了家用之外，將配合電信營運商針對整個城市或整個國家進行佈建，明年可望參與超過10個大型專案。

友訊則與微軟合作，推出微軟在White Space頻段所推動的Super WiFi網路應用產品，目前相關產品已經進入送樣階段，預計在2017年出貨。