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〈熱門族群〉電視面板輪流漲 明年首季不看淡

2016-12-26

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管明年第1季進入市場淡季，但三星L7-1廠將於今年底關閉，加上鴻海主導，夏普面板將自產自銷，明年第2季起不外賣，這2大因素將導致電視面板供需到明年第1季仍呈現持穩狀況，意即明年首季面板仍可望淡季不淡。

電視面板價格看回不回，根據2大市調機構DisplaySearch與WitsView統計，12月除32吋電視面板小跌外，多數電視面板價格仍然續漲，唯40、43吋電視面板今年以來漲幅超過5成，已經逼近天花板，最近漲勢稍稍收斂，也因為40、43吋電視面板漲幅高，品牌廠利潤遭到壓縮，轉而促銷大尺寸電視，12月下旬49、50、55及65吋等大尺寸電視面板漲價5~10美元不等。

展望明年第1季，WitsView研究部主管邱宇彬認為，40、43吋在三星關廠效應下，價格仍將維持高檔；DisplaySearch則認為，電視品牌為求利潤，轉往採購50吋以上的更大電視面板，導致49、50、55及65吋的需求強勁，這一趨勢可以延續至未來幾個月，可以預期明年首季大電視面板漲價幅度將高於32~43吋這類中尺寸電視面板。

由於43吋電視面板主要出貨大宗為友達（2409）及南韓LGD，43吋電視面板今年大漲價也將帶動2家面板獲利持續成長，外資法人因此看好友達與LGD股價後續反應獲利成長，而明年首季漲勢輪到大尺寸電視面板則對友達、群創都有利，目前國內2家面板廠主力出貨產品都在50吋以上及4K、曲面、HDR等高階產品，預期平均銷售單價可望提升，獲利自然也可更上一層樓。

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