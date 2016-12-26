日銀大買日股 上市公司幾變國有

2016-12-26

〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經新聞」報導，在外資大舉出脫日股之際，日本銀行透過買進指數股票型基金（ETF）來間接持有日股，預料將連續第2年成為日股最大買家；但此舉也引發投資人擔心上市公司可能「國有化」，以及股價遭到扭曲。

根據日銀公布的數據，今年截至12月22日，日銀持有的ETF金額已達4.3.兆日圓（3650億美元），較去年同期成長40%。去年全年日銀持有的ETF金額逾3兆日圓。分析師預估，到2017年底時，日經指數225家成分股中將有55家上市公司的最大股東是日銀。

此外，日本信託銀行，包括日本政府退休基金（GPIF）委託信託銀行代操在內，也買進3.5兆日圓日股。在此同時，今年截至12月16日為止，外資大賣日股逾3.5兆日圓。

瑞穗證券分析師菊地正俊（Masatoshi Kikuchi）表示：「信託銀行買進日股的金額低於日銀，顯示日銀將成為今年ETF的最大買家。」

日銀先將每年買進ETF目標定為3兆日圓，但今年7月底宣布，將ETF購買規模擴大至每年6兆日圓，希望向經濟挹注龐大資金，以將通膨拉抬至2%的目標。

根據三菱UFJ國際資產管理公司預估，由買進價格估算，日銀持有的ETF規模已達11兆日圓，但目前市值卻達14兆日圓，意即未實現利益達3兆日圓。