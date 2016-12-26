〈國際現場〉全球首條太陽能公路 在法啟用

2016-12-26

法國12月22日於諾曼第地區的圖魯夫爾鎮，啟用全球首條太陽能公路Wattway，這條公路全長1公里、寬2公尺，在2800平方公尺塗上樹脂的太陽能面板，其所產生的電力可供圖魯夫爾鎮長住人口3400人使用。

Wattway造價不菲，高達500萬歐元（520萬美元），由英法合資的建設公司Colas打造，能承受汽車和大卡車的碾壓，預估每天將有2千輛汽車駛過，試運行時間將達2年。未來4年，法國預計將鋪設1千公里的太陽能公路。荷蘭首都阿姆斯特丹在2014年就推出類似的太陽能公路，但僅供自行車使用。

為了將Wattway的模式推廣出去，Colas正設法降低太陽能面板的成本。若能將成本降到合理範圍，這個雄心勃勃的計畫將能滿足500萬人口的公共照明需求，這已占全法國人口的8%。（編譯盧永山）