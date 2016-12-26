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〈台股青紅燈〉2018年半導體將敗市

2016-12-26

兩年後全球半導體市場將呈現嚴重的供過於求，原因很簡單，因為中國無止境的擴產，2018年時，產能將遠遠超過市場需求，半導體將是繼鋼鐵、造船、LED、面板之後，另一個因供過於求而即將蕭條的產業。

12月初 ，中國南京市政府宣布將成立500億人民幣（約合新台幣2300億元）的集成電路產業專項發展基金，這還只是南京市一個地方政府的半導體發展基金規模，國家級的半導體大基金規模是新台幣6000億元。中央與地方全瘋狂投入半導體產業，未來將形成的下場令人憂心。

LED敗市的案例才剛發生不久，剛好可拿來給大家參考。LED主要生產設備是有機金屬化學氣相沉積（MOCVD），2005年中國MOCVD台數僅有40台，2009年啟動補貼政策，機台數快速增加至128台，隨著地方政府加入補貼擴建行列，那時很多台資LED廠受中國地方政府邀約，以投資一台MOCVD補貼人民幣1500萬元作誘因，促使多家台商前往中國建廠，至2015年底為止，中國MOCVD台數已擴增至1272台，這結果造成2015年LED價格崩跌，至今仍在谷底掙扎。

中國過去幾年瘋狂投資LED的情形，跟現在一窩蜂搶建半導體廠的情形如出一轍，大家要記取的教訓，凡是有中國政府鼓勵發展的產業，就難逃敗市蕭條的命運。看看晶電上週五收盤23.4元，2015年1月時是65元，因為中國瘋狂擴建使得晶電股價兩年來跌掉64%，你以為台灣半導體產業實力有多雄厚？要以LED為殷鑑，半導體好日子不多了啦。

（紅布朗）

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