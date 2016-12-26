川普貿易政策若落實 美股蜜月期恐提前結束
〔編譯盧永山／綜合報導〕分析師表示，美股在總統大選結束後大漲，道瓊工業指數逼近2萬點大關，是因投資人期待總統當選人川普大幅減稅、增加支出和放鬆管制；但若川普執行他強硬的貿易政策，可能使美股的蜜月期提前結束，尤其在美股連漲1個多月後，本益比已經偏高。
川普任命對中國強硬的學者納瓦洛（Peter Navarro）擔任白宮新成立全國貿易委員會主席，暗示川普將落實競選承諾，全面檢討美國簽署的貿易協定，甚至對所有進口產品課徵關稅。
納瓦洛和川普欽點的商務部長羅斯（Wilbur Ross）所支持的諸多政策中，包括所謂的邊境調整稅（border adjustment tax），也被共和黨籍聯邦眾議院議長萊恩納入稅改藍圖中。
德意志銀行經濟學家預估，倘若川普執行邊境調整稅，可能造成美國通膨遠高於聯準會（Fed）設定的2%目標，並推升美元暴漲15%。而美元如果升值5%，將使史坦普500指數成分股獲利減少約3%，並導致美國GDP成長率下滑0.5個百分點。自美國總統選舉結束後，美元指數已上漲逾5%。
富國基金管理公司首席投資組合策略師傑克布森（Brian Jacobsen）表示：「強硬的貿易政策也許不會造成經濟全面下滑，但我認為會導致美國本地製造業衰退，工廠就業人數微幅增加。」
傑克布森還指出，課徵邊境稅可能招致報復，增加市場的不確定性。他說：「草擬這個法案的人也許沒有惡意，但其他國家可能用此為藉口，對他們偏愛的產業進行保護或補貼。」
自11月8日美國總統大選結束以來，道瓊工業指數上漲約9%，史坦普500指數則上漲5.7%；銀行股的漲勢尤其凌厲，史坦普500銀行股指數上漲約25%。
美股在連漲1個多月後，本益比已經偏高。例如，選後史坦普500指數的預估本益比已由16.6增至17.6倍，高於長期平均約15倍。代表小型股的羅素2000指數本益比則由22倍增至26倍，該指數上漲14%。
根據「路透」的最新調查，美國一級交易商認為，川普的貿易政策、財政政策、強勢美元和利率調升，成為近期美國經濟的最大風險。
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