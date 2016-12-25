外銷產業併購漏洞 公平會補救

2016-12-25

〔記者廖千瑩／台北報導〕以外銷為主的產業，竟成為結合管制的漏洞！公平會發現，以出口導向為主的四大產業，包括封測、ＩＣ製造、石化及汽車副廠零件，因外銷比重過高、國內營業額偏低，使得四大產業併購時可能出現結合管制漏洞，公平會日前緊急修改行政命令，新增以「全球總營業額」為門檻，設法補漏。

申報門檻 新增全球總營業額

公平會主委吳秀明說明，現行「公平交易法」規定，企業併購、結合達到一定門檻需要申報，以企業市占率跟前一年營業額為準，若兩家企業結合市占率達三分之一或單一企業市占率達四分之一，或金融業前一年營業額達三○○億元、非金融業前一年營業額達一五○億元，且被結合企業前一年營業額達二十億元，就要向公平會申報結合。

不過，公平會最近發現，國內部分電子業一年營業額很龐大，但大部分都外銷，國內營業額的比重很低，很難達到一五○億元，導致這些企業併購後根本不需要向主管機關進行結合申報，形成結合管制的漏洞。

吳秀明指出，有電子業在國外營業額一年上千億元，但國內才一○○億元，這樣的規模進行併購，在台灣卻不用進行結合申報，「這樣不是很奇怪嗎？」他並點名，包括封測、ＩＣ製造、石化跟汽車副廠零件四大產業，就有類似問題。

吳秀明認為，過去只看國內營業額的做法太local（本土），忽略以全球市場來做考量，因此在原有門檻之外，新增以「全球總營業額」做為結合申報門檻，若參與結合事業前一年全球總營業額達四○○億元，且至少兩事業其個別前一年國內營業額超過二十億元，就須向公平會申報結合。

吳秀明舉例，假設是一大併二小，三家加起來全球營業額達四○○億元，任兩家其個別國內營業額也須超過二十億元；若是一併一，這兩家國內營業額都需超過二十億元。

吳秀明表示，包括歐盟、美國、德國等大部分國家，都是以企業全球營業額做為結合申報門檻，只有少數國家是看國內營業額，修法後將可避免結合管制再有漏洞。