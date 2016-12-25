回應張忠謀 央行：創新若讓技能普及化 可改善分配不均
2016-12-25
〔記者盧冠誠／台北報導〕台積電董事長張忠謀曾表示，創新是分配問題的罪魁禍首，新政府既談「創新」又談「分配」，兩者其實互相矛盾。不過，中央銀行日前指出，創新有助於經濟成長，兩者相輔相成，是否造成所得分配不均並無定論。
央行上週四召開年終理監事會議，會後提供的參考資料指出，目前政府經濟政策的三大主軸為「創新、就業、分配」，冀以達到「永續發展」目標，亦即經濟須藉由創新帶動成長，進而提高就業與改善所得分配。
央行表示，全球金融危機以來，全球經濟復甦力道疲弱，可能陷入長期成長低於平均水準的「新平庸」時期，而創新是擺脫經濟長期停滯的關鍵。
至於創新是否造成所得分配不均？央行特別指出，此事並無定論，雖然ＡＤＢ（亞洲開發銀行）及ＩＭＦ（國際貨幣基金）認為創新使得所得分配惡化，但ＯＥＣＤ（經濟合作暨發展組織）和ＵＮＣＴＡＤ（聯合國貿易發展會議）認為創新有助改善分配不均。
央行說明，若創新增加對技術性勞工需求，擴大技術與非技術勞工薪資差距，將使所得分配不均惡化；但若科技創新使許多珍貴且獨特的技能普及化，進而促使所得分配更公平，非技術勞工可透過技術進步的外溢效果，學習新的工作技能，提高薪資。
央行表示，觀察二○一三年ＯＥＣＤ國家的全球創新指標與吉尼係數可發現，創新與所得不均程度關係不明顯。
央行指出，近幾年台灣受全球景氣減緩影響，加上創新不足、國內投資不振等結構問題，導致經濟成長不易明顯提升；此外，近年技術與非技術勞工薪資差距擴大，且財富多集中在少數富人。
央行建議，政府宜持續推動創新，搭配稅制改革、強化社會福利，以及教育改革等政策，以創造「創新、成長與分配良性循環」的成長模式。
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