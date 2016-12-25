報復川普？中國重罰通用 波音也剉咧等
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統當選人川普任命一直批評中國不公平貿易的經濟學者納瓦洛擔任白宮貿易顧問後，中國以價格壟斷為由，廿三日宣布重罰美國車廠通用汽車（ＧＭ）在當地合資公司二．○一億人民幣（約新台幣九．三四億元），被視為美中經貿關係惡化的徵兆！
中國官媒央視引述上海市物價局裁決，指控上汽通用汽車和經銷商曾達成壟斷協議，限定包括凱迪拉克（Cadillac）SRX、雪佛蘭創酷（Chevrolet Trax）、別克全新英朗（Buick Excelle）在內一些車型的最低售價，且對不遵守價格協議的經銷商施以暫停供應熱銷車型、罰款、扣銷售利潤等處罰，施壓調整售價。
上汽通用汽車為美國通用汽車於一九九七年和上海汽車集團共同設立的合資公司，各持一半股份，是中國銷量最大的汽車製造商，首度遭中國政府開罰。上海物價局指出，依中國「反壟斷法」對上汽通用處以上一年度涉案產品銷售額四％的罰款，責令「停止違法行為」。
美國通用汽車隨後發表聲明指出，不論在哪理營運，完全尊重當地法律和監管，將為中國合資事業提供全力支持，確保採取相應和適當措施。通用汽車全球銷售量有卅七％來自中國，今年前十一月賣出三四○萬輛，比美國本土市場還多。
美中關係在川普當選後日趨緊張，美國汽車業人士認為，中國在敏感時機公布這項反壟斷處罰，引發中國可能藉此對川普政府警告的疑慮。川普競選時揚言對中國進口商品課徵四十五％關稅，近日更砲轟中國在南海國際海域偷走美國海軍無人潛航器，且提名加州大學爾灣分校經濟學教授納瓦洛主掌新設的白宮貿易委員會。納瓦洛主張美國和盟邦大幅削減中國進口商品，降低中國財力及抑制其軍事發展。
中國批川普團隊言論錯誤
中國人民大學經濟學教授程大為表示，川普團隊言論均基於錯誤觀念，中國商務部正準備彈藥，必要時對美採取報復性貿易行動。美國智庫學者霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）、史劍道（Derek Scissors）認為，中國報復對象可能包括波音公司、農產品等，或實施非正式貿易壁壘，例如宣稱美國進口食品有安全疑慮等。
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