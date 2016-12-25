川普效應！軟銀鴻海台塑 布局美國製造
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統當選人川普棍棒蘿蔔齊下推動製造業回流，力促蘋果等跨國企業把工廠移回本土，以創造更多就業機會；近來除了美商開利冷氣（Carrier）外，日本軟體銀行、台灣鴻海集團和台塑集團、中國福耀玻璃等都傳出積極布局「美國製造」，看好美國經濟成長將加速的前景，擴大在美國投資。
川普競選時大肆抨擊中國等國家搶走美國工作，當選後就接連施壓阻止開利冷氣、福特汽車把生產線外移墨西哥，並要求蘋果回美國製造iPhone等產品。川普表示，將為製造業提供誘因，推動讓跨國企業感到滿意的大減稅，以響應「美國製造」；相反地，若企業把工作機會移至海外，將需承受「嚴重後果」。
美國企業過去卅年來製造業大量外包或移至低勞力成本的國家，但因中國等地工資上漲、生產成本節節高升、產業結構改變、在接近市場地點生產等因素，以及美國總統歐巴馬一直力倡「製造業回流」，已讓不少跨國企業思考及推動回美生產的計畫。
蘋果執行長庫克以「我明白」簡單回應川普呼籲，不久後，合作組裝iPhone的鴻海集團董事長郭台銘接受中媒訪問指出，鴻海結合機械和雲端網路技術，去美國可提高效率、增加競爭力及協助創造新機會。
日本軟體銀行執行長孫正義月初在紐約和川普會面時表示，未來四年將以五○○億美元投資美國新創公司、創造五萬個就業機會，且鴻海集團將在美國投資七十億美元、創造五萬個工作機會。鴻海跟著證實，計畫在美國擴張，具體投資規模尚在討論。
台塑集團則看好美國低廉頁岩油氣的競爭力，日前甫揭露擴建德州廠的三期完整計畫，總投資額達卅三億美元，隨後並宣布順應擴大在美投資，加碼旗下美國公司九八八萬美元、成立新的包裝運輸公司。
中國福耀︰中國什麼都比美貴
中國福耀玻璃董事長曹德旺坦言「除了人力，中國什麼都比美國貴」，該公司在俄亥俄州投資六億美元的汽車玻璃廠於十月正式投產。此外，山東太陽紙業、天源紡織等中國製造商，今年也宣布在阿肯色州分別投資十億美元及二千萬美元設廠。
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