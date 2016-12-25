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川普要退 學者：我仍應按ＴＰＰ規範改革

2016-12-25

〔記者黃佩君／台北報導〕美國總統當選人川普揚言上任後退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），對台灣經貿布局可能造成衝擊。經濟部國貿局舉行座談會，與會學者表示，儘管美國可能退出，但剩下的「TPP II」及已樹立的規範仍會持續發揮影響力，台灣應繼續表態加入；行政院政務委員鄧振中也說，若無ＴＰＰ，將讓台灣經貿布局面臨過高風險，將持續投入ＦＴＡ（自由貿易協定）並繼續完成ＴＰＰ法規調整。

鄧振中︰續爭取ＦＴＡ及ＴＰＰ

國貿局舉辦「沒有美國的ＴＰＰ？台灣經貿的下一步」座談會，邀請產官學界商討台灣的經貿對策。鄧振中表示，政府對加入ＴＰＰ已做了很多法規盤點，目前仍有八項法規希望立法院通過。他強調，台灣現在只有電子業因有ＩＴＡ（資訊科技協定）而無關稅問題，若無ＴＰＰ，可能過度偏重電子業，對經貿布局帶來高風險；雖然ＴＰＰ可以一次解決與十二國的經貿問題，但若無ＴＰＰ，仍要努力簽署ＦＴＡ，並提高台灣經貿規範與國際科學標準接軌。

遠景基金會執行長賴怡忠指出，即使美國退出ＴＰＰ，日本、新加坡仍積極推動，若未來TPP II表現良好，就可能再度吸引美國。他說，目前披露的ＴＰＰ文本對亞太地區仍會持續發揮指標作用，台灣不但要表示樂見TPP II形成，更要持續依ＴＰＰ規範進行內部改革。

對外界認為中國主導的ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）將取代ＴＰＰ，賴怡忠直言「不可能」，因為ＲＣＥＰ相當程度是對於ＴＰＰ的反制行動，後者消失也會帶走前者動力。他並透露，目前台灣與幾個大國雙邊ＦＴＡ進展非常好，只要再處理關鍵問題，「雖然與中國關係不好，但與其他大國的狀況是前所未見的，這個機會不應放棄。」

新境界文教基金會研究員洪財隆表示，ＴＰＰ不會真的消亡，過去談判樹立的規範已變成指標，台灣應在這個基礎上往前進；ＴＰＰ蘊含很多先進的談判議題，如勞動政策、食安與貿易爭議處理等，對台灣結構改革、法規現代化指出遵循方向，台灣應積極內部改革，彌補被國際社會邊緣化的後遺症。

業者盼新南向配套更具體

紡拓會副秘書長楊曉琴則表示，台灣企業的生命力跟韌性不會因為沒有ＴＰＰ就喪失，但產業界仍希望台灣能與主要貿易夥伴簽署ＦＴＡ，例如越南等國。工具機暨零組件公會秘書長黃建中指出，政府發展智慧機械的策略是正確的，但希望步伐能再快一點，同時要開放數據，才能讓中小企業找到商機。嘉友電子董事長孔德偉認為，中小企業需要輔導轉移至東南亞，希望政府在新南向政策上，能有更具體的配套與規劃。

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  • 美國總統當選人川普力推跨國企業回歸「美國製造」，已有日本軟銀、台灣鴻海集團和台塑集團等響應布局，連中國福耀玻璃等多家公司也在美國投資。（法新社）

    美國總統當選人川普力推跨國企業回歸「美國製造」，已有日本軟銀、台灣鴻海集團和台塑集團等響應布局，連中國福耀玻璃等多家公司也在美國投資。（法新社）

  • 美國總統當選人川普力推跨國企業回歸「美國製造」，已有日本軟銀、台灣鴻海集團和台塑集團等響應布局，連中國福耀玻璃等多家公司也在美國投資。（法新社）

    美國總統當選人川普力推跨國企業回歸「美國製造」，已有日本軟銀、台灣鴻海集團和台塑集團等響應布局，連中國福耀玻璃等多家公司也在美國投資。（法新社）

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