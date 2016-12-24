彰銀案政院陷矛盾？台新金7聲明︰政府應負責解決問題

2016-12-24

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對彰化銀行經營權一案，台新金控昨發表七點聲明，呼籲政府負責解決政府製造的問題，並認為行政院長林全日前的談話，與稍早行政院宣示處理彰銀的立場，前後矛盾，令外界無所適從。

台新金財務長林維俊表示，十二月十九日行政院發言人徐國勇曾提三點說明，包括總統府對彰銀經營權一事，沒有任何介入、指示，連討論都沒有；行政院認為，財政部對於課稅有公權力，因此不宜介入股票公開上市民營公司徵求委託書的問題；以及不論公司派、市場派等對徵求委託書問題，由市場機制自行處理等。

林維俊說，行政院公開表示政府將不介入彰銀經營權，台新金認為符合原來合約精神，感佩政府將許諾進行金融的轉型正義至感振奮。

但林全前天於公開場合宣稱：「政策部份要不要爭取彰銀經營權，行政院其實尊重前政府的作法，也就是彰銀的公股要爭取經營權。」

對此，林維俊認為，這種說法，和林院長之前在監察院的證辭，以及稍早行政院宣示處理彰銀的立場，前後矛盾，令外界無所適從，台新金呼籲政府宜速出面負責解決政府製造的問題。