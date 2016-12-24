MBS案與美司法部和解 德銀罰款減半為72億美元
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕趕在川普政府上台前，德意志銀行（Deutsche Bank）和瑞士信貸（Credit Suisse）分別以七十二億美元及五十二．八億美元與美國司法部達成和解，了結金融海嘯前銷售房貸擔保證券（MBS）有關誤導消費者的調查及指控。德銀同意支付罰款較美國司法部先前提出一四○億美元幾乎腰斬，化解了德銀危機。
免除增資壓力 股價應聲強彈
昨歐股開盤後，德銀和瑞信股價勁揚四．五％、二％。德意志銀行聲明，已與美國當局達成協議，「原則」同意支付民事罰金卅一億美元，並逐漸提撥四十一億美元以救濟消費者；這筆民事罰金將使本季稅前獲利減少約十一．七億美元，消費者救濟則將分至少五年支付，較無立即和實質性影響，不預期對今年財報有重大衝擊。
Assenagon基金經理人胡恩塞勒指出，這項和解去除德銀短期內重大不確定性來源，但和解金額仍較預期高，可能拖累其長期獲利；Contango資產管理公司投資長鮑伯拉斯表示，德銀或可因此免除增資，「投資人鬆了一口氣」。美國司法部九月傳出要求德銀支付一四○億美元，市場擔憂衝擊其財務穩定性、引發金融體系風險。
瑞信表示，已與美國司法部達成協議，同意支付民事罰金廿四．八億美元及提供廿八億美元救濟消費者，未來五年將補償受創於房價崩盤的屋主和社區，將於第四季計入廿億美元的稅前支出。
金融大咖 遭罰460億美元
美國政府迄今已對六家美國金融機構處置房貸擔保證券不當行為處以逾四六○億美元罰金，美國銀行（BoA）同意支付一六七億美元最多。歐洲銀行業中，美國對蘇格蘭皇家銀行（RBS）和瑞士銀行（UBS）的調查仍進行中。
另，義大利政府也通過成立規模達二百億歐元的銀行紓困基金，該國第三大也是世界最古老的西恩那銀行（BMPS）已提出申請，成為首家被紓困對象，機構投資者持有該行的一些次順位債券面值將遭減記廿五％。
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標題：MBS案與美司法部和解 德銀罰款減半為72億美元
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