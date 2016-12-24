中資收購芝交所 美議員促證交會擋下

2016-12-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國共和黨及民主黨兩黨眾議員週四聯合致函要求美國證交會（SEC）阻止中資集團收購芝加哥證券交易所（CHX）計畫；再度重申此交易將對美國國家安全造成威脅。

CFIUS已放行 僅剩最後把關

中國重慶財信集團收購美國芝加哥證券交易所的計畫於今年二月曝光，當時美國四十六名跨黨派眾議員也曾致函外國投資委員會（CFIUS）要求嚴審本案，但CFIUS已經在本月中旬決議放行。

根據芝加哥證交所提交文件，進行收購的中資集團以重慶財信集團為首，另包括重慶錦天實業、重慶龍尚裝飾及避險基金Raptor Group；《華爾街日報》報導，此次三名共和黨、兩名民主黨眾議員寫信給SEC主席懷特（Mary Jo White）及其他官員，將是最後阻止收購案的機會。

跨黨派議員憂 風險恐難預估

眾議員在信件中指出，「這將是首度允許中資、甚至可能為中國政府控制的集團，直接進入操作規模達二十二兆美元的美股市場，將帶給美國公司和金融體系不必要、且難以接受的風險」。眾議員畢廷澤（Robert Pittenger）表示，他預計即將上任的美國總統當選人川普將較歐巴馬政府對這項交易更具戒心，「我認為他（川普）理解我們對中國的嚴重關切」。

芝加哥證交所約處理○．五％的美股交易，規模雖不如芝加哥商品交易所（CBOT），但如果此交易案通過，將是中資首度買下美國的交易所；在信件中，眾議員也要求SEC提供更多時間給一般民眾對此交易案提供意見，最遲SEC將在明年一月三日說明審查結果。