中資收購芝交所 美議員促證交會擋下
2016-12-24
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國共和黨及民主黨兩黨眾議員週四聯合致函要求美國證交會（SEC）阻止中資集團收購芝加哥證券交易所（CHX）計畫；再度重申此交易將對美國國家安全造成威脅。
CFIUS已放行 僅剩最後把關
中國重慶財信集團收購美國芝加哥證券交易所的計畫於今年二月曝光，當時美國四十六名跨黨派眾議員也曾致函外國投資委員會（CFIUS）要求嚴審本案，但CFIUS已經在本月中旬決議放行。
根據芝加哥證交所提交文件，進行收購的中資集團以重慶財信集團為首，另包括重慶錦天實業、重慶龍尚裝飾及避險基金Raptor Group；《華爾街日報》報導，此次三名共和黨、兩名民主黨眾議員寫信給SEC主席懷特（Mary Jo White）及其他官員，將是最後阻止收購案的機會。
跨黨派議員憂 風險恐難預估
眾議員在信件中指出，「這將是首度允許中資、甚至可能為中國政府控制的集團，直接進入操作規模達二十二兆美元的美股市場，將帶給美國公司和金融體系不必要、且難以接受的風險」。眾議員畢廷澤（Robert Pittenger）表示，他預計即將上任的美國總統當選人川普將較歐巴馬政府對這項交易更具戒心，「我認為他（川普）理解我們對中國的嚴重關切」。
芝加哥證交所約處理○．五％的美股交易，規模雖不如芝加哥商品交易所（CBOT），但如果此交易案通過，將是中資首度買下美國的交易所；在信件中，眾議員也要求SEC提供更多時間給一般民眾對此交易案提供意見，最遲SEC將在明年一月三日說明審查結果。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- A-Lin回到18歲 快閃校園嗨唱
- 羽球》戴資穎年終賽獎盃鬧「三」胞 謎底揭曉
- 柯文哲想再戰台北市長 柯媽：才做多久就想連任
- 高中生扮納粹 府將究責並向相關國家致歉
- 郭泓志當總教練 「喬」先發名單喬很久
- 竹市》打造首座「紙圖書館」 頂埔學童悅讀
- 關懷原鄉 康寧大學捐贈課桌椅
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 12/24 各報重點新聞一覽
- 林萬億：18％分年砍 最晚6年退場
- 全國大掃毒 海陸空共查獲近百公斤毒品
- 彰化耶誕光雕秀 「羅厝天主教堂」華麗登場
- 高中生扮納粹 段宜康：政府應展開調查
- 澎恰恰募善款 揪團公益開唱
- 終結5年抱憾 王泰崴當選桌球國手
- 自由廣場》總算不必把錢放在屋簷下
- 輪傘草編織 港口部落自創品牌
- 蘇打綠團長阿福 北高雄義賣耶誕熊
- 機上相逢面嗆伊凡卡 乘客遭趕下廉航飛機
- 耶誕假期好天氣 明天氣溫明顯回升
- 酸菜二氧化硫殘留標準 大埤農會︰太嚴苛
- Coach慶75週年 男女裝並置爭豔─太空船+恐龍 率真型男 花朵鈕扣+蝴蝶結 女孩心頭好
- 川普公布蒲亭來信 蒲亭促美俄改善關係
- 男子散布少女不雅照 法官認有悔意判緩刑
- 恭喜陳幸妤診所開幕 賴清德：歡迎阿扁回台南住
- 光復中學校長鞠躬致歉 坦然接受懲處和扣減補助
- 罷免黃國昌 一上午有3000人連署
- 助弱勢圍爐過好年 現代婦女基金會號召社會傳愛
- 課照中心涉違建超收 議員轟稽查不力
- 年節前捐血 送愛心號紀念品
- 大學學測倒數中 桃園孔廟辦考生祈福活動
- 分手一個月 VJ遭爆同血拼
- 公車多一班 學生不必早出門
- HTC手機充電突自燃
- 太可惡！ 小偷「抽」走電線 工廠「凍未條」
- 超A評論》史特拉斯堡、耶誕市集與台北經驗：台法雙邊商業與文化衝突
- 人生小景 冬日午後,沒有人買口香糖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中資收購芝交所 美議員促證交會擋下
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分