證券行情表、證券表格
2016-12-24
證券行情表
證券行情表─集中市場。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2016/new/dec/24/images/LT-1051224-C06-IB.pdf
證券表格
證券行情表─櫃買中心、證券表格。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2016/new/dec/24/images/LT-1051224-C07-IB.pdf
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