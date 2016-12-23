政院將打造「全台軌道網」
2016-12-23
〔記者王孟倫／台北報導〕國發會主委陳添枝昨天在立法院表示，台灣過去交通運輸網路都是片段、區域，並沒有全面性，行政院目前已經著手研議，以全國運輸網路的概念，打造串聯各地的「全台軌道網」，讓國人可以移動方便。
國發會官員表示，像日本，從東京出發到黑部立山或北海道等，交通網路都可以深入，反觀台灣，仍有些地方的交通不便，不僅民眾常需騎機車或開車，外地民眾旅遊，還需要租車；若能打造「全台軌道網」，就能便利國人到全島各地。
陳添枝表示，台灣是否適合讓高鐵環島，需要進行成本效益評估，但他透露，其實行政院正在研議「全台軌道網」推動計畫，希望讓民眾移動暢通無礙，可以銜接且延伸，到大部分有人居住的地區。
陳添枝說，目前已有一條骨幹高鐵，串聯南北，初步構想包括：國內三種軌道銜接起來，包括高鐵、台鐵與捷運，甚至高雄市的輕軌，也一起加進來，這將縮小台灣城鄉差距，有助於台灣整體經濟發展，尤其，若交通更為便利後，還能進一步抑制房價。
這項方案預計何時出爐？陳添枝表示，現在無法預測時間點，況且，這屬於未來30年的中長期計畫，必須周延通盤規劃。
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