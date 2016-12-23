林全：公股爭取彰銀經營權 立場不變
2016-12-23
〔記者廖千瑩、陳鈺馥／台北報導〕彰化銀行明年改選董監事，行政院日前提出3點說明，包含財政部不出面徵求委託書、總統府未介入及尊重市場機制。行政院長林全昨天更表示，公權力不介入彰銀的經營權之爭，但不代表公股不能決定要不要爭取彰銀經營權，若要，按照一般市場原則去做，也就是大股東去徵求委託書，但不會由政府公務員去做；財政部長許虞哲昨日也表態，一定會捍衛公股對彰銀經營權。
林全昨天與金融業座談前，針對彰銀案做出3點說明，第一，彰銀的問題是經營權之爭，並非合併的問題，不管經營權最後是由誰主導，都沒有彰銀合併的問題。再者，要不要爭取彰銀經營權？行政院尊重前政府的作法，也就是公股要爭取彰銀經營權，但彰銀經營權之爭，目前還在訴訟中，在訴訟還沒告一段落之前，政院不便改變立場。
最後，林全也重申，公權力不介入彰銀的經營權之爭，但不代表公股不能決定要不要爭取彰銀經營權，若要，按照一般市場原則去做，也就是大股東會在外面徵求委託書，但不會由政府公務員去處理這個事情。彰銀案昨天也引起立法院的關切，立委黃國昌、余宛如及費鴻泰均質詢問及，許虞哲答覆表示，一定會去捍衛公股對彰銀的經營權，不會將經營權放手給台新銀行，公股持股高於民股，最起碼要拿到相當的董事席次。
據了解，財政部目前對彰銀直接持股約24%，加計泛公股股權可達28%，高於台新金在彰銀持股的22.5%，外界則關注徵求委託書期間，彰銀第三大股東龍巖和外資動向，此將影響財政部在彰銀董事席次。
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