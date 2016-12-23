擴張太快 法蝶寢具驚傳倒閉

2016-12-23

〔記者凃盈如、何玉華／綜合報導〕國內擁有近45年歷史的法蝶寢具，驚傳將於12月31日結束營業！法蝶執行長蔡柏廷21日下午發給員工一封信函，指公司因財務問題，將於12月31日全部結束營業；法蝶公司近30名員工將受到波及。

蔡柏廷昨天傍晚並在品牌粉絲頁說明，指從2010年開始轉型自架官網，成功攻佔網路市場，接連擴張拓展新事業體，引進德國品牌家具，沒想到擴張太快，又受大環境景氣影響，連2年虧損導致財務危機。

法蝶自1972年創立，創辦人李如如白手起家，原先經營的是禮品生意「金金禮品」，後踏足寢具業，創「金金寢具」，成為首家進入高端百貨市場的寢具代理商。「金金寢具」 在11年前由李如如兒女蔡柏廷、蔡佳峰接手共管，在那之前2年，更名為「法蝶寢具」，並曾代理超過10個品牌。

蔡柏廷在2009年與長相甜美的宋可欣閃婚，夫妻兩人積極拓展品牌觸角，又在2013年開創「法蝶市集」，販賣家飾家具，並代理德國品牌KARE以及義大利CULTI擴香等。

法蝶目前於SOGO忠孝、復興、天母共有3個櫃點，業績表現中上，3櫃全年營業額仍有4000萬元。業界表示，以寢具業一年表現而言，若單櫃能夠破500～600萬元業績就一定獲利。

新北市政府勞工局表示，法蝶10月投保勞保的員工數為29人，若因結束營業大量解僱勞工，依法應於60日前向勞工局通報大量解僱計畫書，但勞工局並未收到相關通報，將依法裁罰。