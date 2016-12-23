渣打銀打造友善職場 獲金展獎
2016-12-23
〔記者李靚慧／台北報導〕渣打國際商業銀行長年關注視障議題，用心打造身心障礙者友善職場，獲勞動部第14屆金展獎「優良事蹟」肯定，該行成為今年金融業唯一獲得金展獎表揚的機構。
此外，由渣打銀行號召，結合社福團體、政府與企業資源推動的「看得見的希望視障就業平台」，也獲得2017 Zero Project-Innovative Practice（2017無障礙國際計畫-創新計畫獎） 的肯定。
渣打銀行總經理陳銘僑指出，渣打銀行「看得見的希望」計畫，關懷視障議題已有十多年的歷史，渣打銀行個人金融事業部自2010年正式成立「視障電話行銷小組」，一開始雇用7名重度視障者，至2016年，視障電銷小組已擴增為10人團隊加上一隻導盲犬。
陳銘僑表示，渣打銀行視障電銷小組，證明了只要稍微調整工作流程、給予適當的輔具，視障者的工作能力與一般正常人不相上下；透過視障就業平台與企業顧問團，為視障朋友在就業求職上，提供更多元的就業機會。
另外，同樣獲得肯定的Zero Project，是由維也納Essl Foundation舉辦，每年針對如何推動身心障礙者在生活、就業、教育等無障礙化的計畫進行評選。頒獎典禮將於明年2月在奧地利舉辦，渣打銀行也受邀分享最佳案例。
渣打銀行指出，該行成立「看得見的希望視障就業平台」，結合社福團體、政府與企業資源協助媒合，推廣視障就業。2013年成立至今，已幫助近330位視障朋友成功就業，其中80%為超過6個月以上的穩定就業個案。
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