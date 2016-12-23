台加租稅協定明年生效

2016-12-23

〔記者吳佳蓉／台北報導〕租稅協定版圖擴至北美！財政部國際財政司昨表示，台加租稅協定已生效，將於明年元旦起適用，為台灣第31個、北美地區第1個生效的全面性租稅協定。考量在加拿大居住的僑胞不少，協定中特別增訂退職所得、離境稅扣抵等優惠。

北美第一個租稅協定

國際財政司司長宋秀玲表示，台加租稅協定與一般租稅協定一樣，都有稅務爭端解決機制，股利、利息及權利金等投資所得適用較低稅率，及無常設機構，營利稅即可免稅等優惠。但考量台灣在加拿大的僑胞人數約6萬多人，人數並不少，還另外爭取了其他協定少有的特殊優惠。

舉例來說，考量由於不少僑胞退休後才移民加拿大，因此特別向加拿大當局爭取，讓僑胞領取的退職所得，可比照台灣稅法規定享有定額免稅，不須再全額課稅，以保障退休生活。對照加拿大與他國簽訂的租稅協定，條件更優。

宋秀玲指出，此外，加拿大稅法有一項特別之處，就是當僑胞放棄稅籍身分時，須繳交「離境稅」，就在加拿大期間所增加的財產繳稅。過去沒協定狀態下，日後回台出售財產報稅時，無法可扣抵已繳納的「離境稅」，但明年起協定開始適用後，便可扣抵。

同時，她表示，協定中針對雙重居住者的稅籍判定機制，雖然是與各國的租稅協定中都有，但由於不少僑胞，即使在加拿大居住，在台灣也會保留健保、戶籍，常產生在兩地都被認定須課稅的問題，在此前提下，能利用協定中的稅籍判定機制，由雙方稅局相互協調、只讓一方課稅，相形之下更具意義。

宋秀玲指出，除已生效的31個租稅協定外，目前台灣與波蘭、中國也已簽訂租稅協定，惟仍待生效；此外，她透露，目前與歐洲2國、中南美洲1國以及東亞、中亞2國，總共5國洽簽的租稅協定，都已快進入「收割期」，可望再擴大台灣租稅協定版圖。