台加租稅協定明年生效
2016-12-23
〔記者吳佳蓉／台北報導〕租稅協定版圖擴至北美！財政部國際財政司昨表示，台加租稅協定已生效，將於明年元旦起適用，為台灣第31個、北美地區第1個生效的全面性租稅協定。考量在加拿大居住的僑胞不少，協定中特別增訂退職所得、離境稅扣抵等優惠。
北美第一個租稅協定
國際財政司司長宋秀玲表示，台加租稅協定與一般租稅協定一樣，都有稅務爭端解決機制，股利、利息及權利金等投資所得適用較低稅率，及無常設機構，營利稅即可免稅等優惠。但考量台灣在加拿大的僑胞人數約6萬多人，人數並不少，還另外爭取了其他協定少有的特殊優惠。
舉例來說，考量由於不少僑胞退休後才移民加拿大，因此特別向加拿大當局爭取，讓僑胞領取的退職所得，可比照台灣稅法規定享有定額免稅，不須再全額課稅，以保障退休生活。對照加拿大與他國簽訂的租稅協定，條件更優。
宋秀玲指出，此外，加拿大稅法有一項特別之處，就是當僑胞放棄稅籍身分時，須繳交「離境稅」，就在加拿大期間所增加的財產繳稅。過去沒協定狀態下，日後回台出售財產報稅時，無法可扣抵已繳納的「離境稅」，但明年起協定開始適用後，便可扣抵。
同時，她表示，協定中針對雙重居住者的稅籍判定機制，雖然是與各國的租稅協定中都有，但由於不少僑胞，即使在加拿大居住，在台灣也會保留健保、戶籍，常產生在兩地都被認定須課稅的問題，在此前提下，能利用協定中的稅籍判定機制，由雙方稅局相互協調、只讓一方課稅，相形之下更具意義。
宋秀玲指出，除已生效的31個租稅協定外，目前台灣與波蘭、中國也已簽訂租稅協定，惟仍待生效；此外，她透露，目前與歐洲2國、中南美洲1國以及東亞、中亞2國，總共5國洽簽的租稅協定，都已快進入「收割期」，可望再擴大台灣租稅協定版圖。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 租稅協定
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- 帝寶又見法拍 底價單坪近300萬創高
- 藍委棄守 黨產會預算一毛未刪
- 宜蘭30輛無障礙小黃 最快明年7月上路
- 珍珠柑好身價 中寮農會1斤80元收購
- 2016耶誕專輯11-2：掌握耶誕，你少了這一款？
- 長期抽菸外強中乾 桃園「巨石強森」心肌梗塞
- 自由廣場》台灣高教需要大翻轉
- 中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中
- 黨職併公職修法 追討黨官溢領退俸
- 自由廣場》新政府團隊磨合到何時
- 駭客竊比特幣 泓科損失5千萬
- 德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手
- 中國公布NGO活動項目 不見人權
- 信泡兒童球池思女 《大爺門》飆高音挑戰極限
- Jolin驚爆提分手 6年VJ戀11月斷愛
- 米粉專賣店 進駐南台灣
- 胖子樂透總獎金779億 西班牙人樂翻天
- 林利霏帶球閃嫁張翰 甩約砲陰霾零觀察期
- 首家非營利幼兒園 明年2月埔里開園
- 雙巨頭開火 騎士連2天獵鹿
- 日防衛預算明年1.4兆台幣
- 北投1婦人墜樓 當場無呼吸心跳送醫
- 北市再爆雞染禽流感 今銷毀74隻
- 春節兩岸加班機 今早開賣
- 嚇阻急診暴力 檢方成立專責小組
- 元旦升旗 加碼八千個名額
- 楊乃文變了 省話女王變厚話
- 縣府流浪犬舍遇阻 溪州鄉長：應從源頭管制
- 菸蒂驗出DNA 豬舍賊還是抓不到
- 小邦交國 許信良：對台灣不重要
- 被洪小鈴嫌XX醜 孫沁岳為她獻出「第一次」
- 微小說 彩虹
- 連打勇士、騎士 豪當「捍」衛戰士
- 答應亡母會顧弟…十步當一步衝上樓搏匪
- 2016耶誕專輯12-1：耶誕派對，驚豔赴會！
- 詐團洗錢中心被抄 硬碟丟水滅證
- 蔡依林高EQ埋藏情事 堅不說分手原因
- 8旬嬤罹胰島素瘤 「酒精注射消融法」免動刀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台加租稅協定明年生效
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分