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十年磨一劍 張善政︰生技業快「發」了

2016-12-23

〔記者陳永吉／台北報導〕國內生策會昨天公布2016年生技醫療產業概況，會長張善政表示，整體而言，今年是台灣生技業營運、業績不錯的一年，雖然中間出現一些小插曲，但生技業是十年磨一劍的產業，現在已經蓄勢待發，而且離要「發」的日子越來越近了。

生策會也透露，生技新藥條例修正案已經一讀通過，未來若能順利三讀，將使得適用的生技公司，從100家倍增至200家以上，對生技業發展將有明顯貢獻。

此外根據生策會統計，今年157家生醫上市櫃（含興櫃）公司前11月總營收為2114億元，年成長率12％，主要的成長貢獻來自製藥業，另外今年新增的100億元營收生技公司有晟德（4123）、50億元的有友華（4120）。

不過今年受到浩鼎（4174）案影響，統計至上週為止，整體生技業的總市值較年初下降了17％，雖然募資金額仍達150億元，但整體國內外併購的金額才35億元，顯示國內生技業仍需進行整合及吸引國外藥廠關注。

研發方面，生策會統計目前國內外進行臨床試驗的品項達171件，其中臨床一期的有54件、二期77件、三期32件，已經送件申請藥證的有8件，代表今年一口氣有很多新藥研發項目，拿到新藥上市的入場券，未來一兩年有機會上市。

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