陽明股東會通過減資 小股東砲轟
2016-12-23
〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）昨日舉行股東臨時會討論減、增資案，由於減資幅度高達53％，且股價處在歷史低點的不到5元，遭到小股東連番砲轟。陽明董事長謝志堅指出，目前陽明已經全部動起來，且第四季運價揚升，預期到春節前都很樂觀，加上供需逐漸平衡，對貨櫃航運前景看好。
陽明前三季虧損高達130.23億元，每股虧損3.76元，因此，股東臨時會上，小股東質疑不斷，臨時會歷時6個小時，創下陽明成立以來的歷史之最。
對於小股東的砲轟以及近日立委、名嘴的批評，今年6月才接下董座一職的謝志堅指出，身為董事長概括承受。不過，他也澄清，大家引據的資料，很多是不對的，很多黑函，多是離職員工所寫，很多不是真的。
謝志堅指出，美元強勁，以及美國總統當選人川普將實施保護主義，大型公司回到美國，而歐元、人民幣貶值，對出口有幫助，全球貨流將會增加。目前簽訂的美國線明年運價較之前增加50％，歐洲線則增加一倍以上，加上供需調查對貨櫃景氣前景看好。
陽明股東臨時會投票表決通過160.04億元減資案，減資比率為53.27％，同時也通過將以私募普通股方式辦理現金增資10億股，預計執行時限為一年。
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