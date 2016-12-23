宏遠EPS估1.2元 17年新高

2016-12-23

〔記者陳柔蓁／台北報導〕「小英戰袍」製造商宏遠（1460）今年前11個月累計營收年增6.96％，目前12月接單順利，法人評估全年營收表現將優於預期的年增4.3％、高值化產品組合讓毛利率20％有守、EPS預估有1.2元，將是宏遠在紡織黃金時期1990年代創下EPS 2元高價後，17年來最佳表現。

宏遠總經理葉清來分析，TPP失效讓製造業「烏雲散去」，返美製造與對中國進口貨物課以重稅等對象也僅限於成品，台灣的半成品能直接銷往美國；因此川普上任後紡織業壓力反而變小。

宏遠的美國客戶有Nike、The North Face、Lululemon、Columbia、UA等，營收佔比超過40％，為了就近對其供貨，宏遠在美國北卡投資2300萬美元建造織布廠，已經進入裝機階段，因為人工成本貴，將規劃成智慧型工廠，並僱用600名員工，預計明年4月投產，月產能200萬碼，葉清來說要把生產出的第一塊布給董事長徐旭東看，徐旭東玩笑道：「要看這座廠賺來的第一塊美金。」接下來即將動工的海外工廠位於衣索比亞，會建置50條成衣生產線為歐洲客戶代工。