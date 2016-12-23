明年iPhone軟板需求增 台郡吃香
2016-12-23
〔記者卓怡君／台北報導〕明年iPhone將大改版，外資麥格理資本證券認為，iPhone明年將採用玻璃機殼、OLED面板與無線充電等新功能，對於軟板需求大增，台郡（6269）可望受惠，預估台郡明年來自iPhone的營收將較今年成長14％。
台郡鎖定高階細線路軟板，以蘋果為主要客戶與營收來源，麥格理預估，今年台郡有85％營收來自蘋果，台郡持續提升高階細線路軟板技術，提升產品價值，不過，台郡投入大筆資本支出發展25um以下的軟板技術，麥格理認為可能對毛利率造成壓力，因為蘋果出貨年複合成長率已經明顯放緩，在2016-2019年蘋果出貨年複合成長率為5％，反觀2012-2015年高達19％。
麥格理分析，台郡為了分散過度集中於蘋果的風險，兩年前開始跨足電動車領域，並拓展中國智慧型手機市場，但今年對於營收貢獻僅有個位數的百分比，電動車需要等到2019-2020年車聯網、ADAS系統更成熟時，效益才會發酵，至於中國智慧型手機因競爭激烈，毛利率較差。
台郡今年業績表現亮眼，公司發放5個月獎金，傲視同業，公司更再度實施庫藏股，預計本月21日到明年2月20日買回9000張股庫藏股，買回區間價格為65到115元。
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