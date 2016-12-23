英資料中心賣中資 引國安疑慮

2016-12-23

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國《金融時報》報導，億萬富豪魯本兄弟（David and Simon Reuben）以24億英鎊（約950億台幣），出售營運資料中心的「Global Switch」控股公司49%股權給北京德利迅達創辦人李強、江蘇沙鋼集團為首的中資財團「Elegant Jubilee」，引發國家安全疑慮；前英國外相芮夫金（Malcolm Rifkind）督促政府應對本案進行審查。

Global Switch公司為金融、電信業和政府機構存放網路伺服器，其所管理的資料中心據點橫跨歐洲、香港、新加坡和雪梨。魯本兄弟2004年據報導以5.85億英鎊買下該公司，此後再投資逾10億英鎊來擴張業務，這次出售一半股權的交易金額，符合市場對其整體業務價值估計的50億英鎊。

報導指出，中資財團Elegant Jubilee是由中國資料中心公司北京德利迅達創辦人兼大股東牽線成立，最大投資人是非科技業的江蘇沙鋼集團；江蘇沙鋼是中國最大的民營鋼鐵企業，其他投資人還包括大型金融集團中國平安保險。

前英國外相芮夫金9月間即指出，Global Switch的售股交易應該徵詢情報機關的意見，以決定基於「國安」考量是否有必要干預。芮夫金為英國前保守黨國會議員，曾執掌情報國安委員會。中資財團對Global Switch出手前幾週，中國監管機構才加強中企境外投資的審查。