重返手機市場？Nokia控蘋果侵權
2016-12-23
〔編譯王惠慧／綜合報導〕Nokia與蘋果專利戰正式開火，Nokia週三表示，已經在德國、美國2地對蘋果公司提起訴訟，指控蘋果侵犯包含螢幕、用戶介面、軟體、天線、晶片組及影像編碼等32項技術專利，對蘋果週二的控告展開反擊，這是雙方在7年內第2次掀起專利戰爭。
彭博報導，Nokia和蘋果曾在2009年展開專利訴訟，雙方在2011年達成和解，蘋果公司同意向Nokia支付一次性資金，並在數年內每年向Nokia支付使用其專利的權利金，以便在智慧型手機iPhone中使用一些Nokia的專利。
然而，Nokia在聲明中指出：「上述協議即將到期，但蘋果拒絕延期，因此在德國杜塞道夫、曼海姆、慕尼黑及美國德州東區地方法院對蘋果公司提告。」
蘋果公司於週二在美國加州對Acacia Research和Conversant智慧產權管理公司（CIPM）2家提告，指控他們與Nokia勾結，向蘋果敲詐高額的專利費用。蘋果認為，Nokia排除了先前協議中的一些專利，並轉移給上述第3方公司。
蘋果發言人Josh Rosenstock表示：「蘋果願意支付合理的價格，以確保我們能使用涉及公司產品的專利權。」但Nokia拒絕在公平基礎上收取專利費用，他指出，Nokia現在正使出「專利蟑螂（patent troll）」的招數，想敲詐蘋果。
彭博報導，自Nokia從全球手機銷售龍頭重摔、出售手機部門以來，公司便十分仰賴無線基礎設備業務和專利權的收入。Nokia在收購法國阿爾卡特朗訊（Alcatel-Lucent）獲得許多專利之後，今年第3季主要掌管專利權的技術部門獲利佔總公司的40%。
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