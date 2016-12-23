衝記憶體產能 海力士砸27億美元建廠
2016-12-23
〔編譯王惠慧／綜合報導〕全球第2大記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）週四表示，由於行業整體需求大幅增加，將在中國、南韓2地投資3.16兆韓元（約27億美元），用於興建南韓新工廠及中國無錫市的工廠擴產。
路透報導，SK海力士此次的投資，大部分將用於興建新的生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的工廠；由於行動設備記憶體容量持續擴充，加上個人電腦、資料庫伺服器紛紛採用固態硬碟（SSD），使得NAND Flash需求量暴增，SK海力士的競爭對手三星電子及日本東芝（Toshiba）也正提高他們的產能。
SK海力士在聲明中指出：「3D NAND技術將帶來更大的NAND Flash市場，為求更進一步的發展，提前確保生產設備非常重要。」根據該公司的計畫，2.2兆韓元將用於位於南韓的新NAND Flash工廠，另外9600億韓元則用於中國無錫市的工廠，提高DRAM的產能。
路透報導，近來市場對記憶體的需求暴增，推升上述公司股價，也可望帶來獲利。SK海力士股價今年以來已上漲約49%，取得2009年以來最大幅度的成長，週四SK海力士股價上漲1.11%、收在4萬5500韓元；東芝今年以來股價已成長逾78%，並表示年度獲利受到NAND Flash強勁需求提振，將超越預期。
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