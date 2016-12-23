| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 財經

〈國際現場〉美3大車廠停工 消化小車庫存

2016-12-23

美國3大車廠通用汽車（General Motors）、福特汽車及飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）皆在本週宣布，旗下工廠將在明年1月停產最多3個星期，以消化小型車款庫存，因消費者偏好轉向運動休旅車SUV，小型車款的供應恐過剩。

《華爾街日報》報導，美國汽車製造商通常會選在假日期間暫停生產1~2週，工廠在明年1月停工多個星期十分罕見。美國消費者對輕型車的需求在經過7年的成長後，目前正在降溫，迫使汽車製造商須避免過度供應。

通用汽車在週一公布裁員計畫，幾間工廠將在明年1月暫時停產；週二，福特汽車宣布堪薩斯城裝配廠將在明年1月關閉1週；飛雅特克萊斯勒則隨後宣布加拿大工廠將在明年1月第1週實施停產。

汽車經銷商Mike Shaw Automotive總裁詹姆士（Scott James）表示，「對小型車款的需求並不多」，他認為雖然貨車和SUV的買家仍多，整體而言，明年新車銷售將會走緩。（編譯王惠慧）

廣告
  • 美國3大車廠在本週宣布，旗下工廠將在明年1月停產最多3個星期，以消化小型車款庫存。（彭博）

    美國3大車廠在本週宣布，旗下工廠將在明年1月停產最多3個星期，以消化小型車款庫存。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際現場 福特 通用 飛雅特克萊斯勒
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：〈國際現場〉美3大車廠停工 消化小車庫存


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.