〈國際現場〉美3大車廠停工 消化小車庫存

2016-12-23

美國3大車廠通用汽車（General Motors）、福特汽車及飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）皆在本週宣布，旗下工廠將在明年1月停產最多3個星期，以消化小型車款庫存，因消費者偏好轉向運動休旅車SUV，小型車款的供應恐過剩。

《華爾街日報》報導，美國汽車製造商通常會選在假日期間暫停生產1~2週，工廠在明年1月停工多個星期十分罕見。美國消費者對輕型車的需求在經過7年的成長後，目前正在降溫，迫使汽車製造商須避免過度供應。

通用汽車在週一公布裁員計畫，幾間工廠將在明年1月暫時停產；週二，福特汽車宣布堪薩斯城裝配廠將在明年1月關閉1週；飛雅特克萊斯勒則隨後宣布加拿大工廠將在明年1月第1週實施停產。

汽車經銷商Mike Shaw Automotive總裁詹姆士（Scott James）表示，「對小型車款的需求並不多」，他認為雖然貨車和SUV的買家仍多，整體而言，明年新車銷售將會走緩。（編譯王惠慧）