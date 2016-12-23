〈台股青紅燈〉別把股東當冤大頭
2016-12-23
要經營好一家上市櫃公司，其實說簡單卻不簡單，但說難也不難，就是到底有沒有把股東權益擺在第1位。這週國內電腦品牌大廠—宏碁（2353），召開董事會後宣布將認列無形資產減損63.4億元，讓好不容易看到有獲利可以配股的股東們，心又涼了一半。
宏碁這已經是第3次資產減損，3次減損金額將近200億元，這次減損的重點在於2011年以3.2億美元外加7500萬美元營運績效獎金買下的iGware，如果根據宏碁的說法，現在這家公司的無形資產價值已趨近於零，也就是說，扣除當初買的技術（不知現在還能不能用？）及50個員工（重要的不知跑了沒？），短短5年多來，將近百億台幣價值的公司，平均每年燒光20億元，這種天文數字，難道不該追究當初併購的決策究竟是誰下的？以及是怎麼鑑價的？
重點是，iGware這家公司，當初到底有沒有宏碁大股東的親人或內部人投資，否則這個投資案當時幾乎被外資批評得一無是處，不但溢價過高，對宏碁也沒有幫助，如今果然證實是一個失敗的投資，現在打銷大筆無形資產減損，把雲端新事業單位切割成獨立公司宏碁雲端技術服務公司，讓施振榮長子施宣輝可以無債一身輕地掌舵。
幾個失敗的投資案，不但沒看到宏碁對內部高階主管究責，卻動用全體股東的錢實施庫藏股護盤，這家曾經在個人電腦市場叱吒一時的公司，沒想到對股東權益的保護竟是這種想法，難怪公司股價跟其他國內品牌電腦廠差距十萬八千里。
看到這種場景，不知32萬個宏碁股東，心寒了沒有？（無尺碼）
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