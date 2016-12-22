年發電37億度 宏關電廠環評通過
2016-12-22
〔記者楊綿傑／台北報導〕在新政府宣示邁向二○二五年非核家園，燃煤電廠又不利改善空污狀況下，天然氣發電是污染相對較輕的發電方式之一；而以天然氣為發電能源的新竹宏關電廠昨送進環保署環評大會審查，最後決議補充資料後通過，成為電業法本月十五日初審通過後，第一個通過環評的民營天然氣電廠。
宏關電廠二○○七年即通過環評，但二○一一年經濟部第四階段開放民間設立發電廠時未獲入選，二○一三年起提出環差報告，今年七月於初審會議中專案小組建議補充資料後通過，包括模擬鄰近縣市細懸浮微粒（PM2.5）增量之影響、補充綠能努力與溫室氣體減量措施等。
宏關電廠在環評會議報告時指出，雖總發電量從八十萬瓩級提高為九十四萬瓩級，不過因發電效率提高，每度電產生之溫室氣體由三九六公克降低為三六九公克，比現在運轉中的幾個天然氣電廠都來得低；承諾的粒狀污染物等，也比當初通過的環評要降低，氮氧化物更減少四十％。
環評大會昨依據專案小組建議通過此案環評，但要求環差說明書必須對「氮氧化物滿載運轉」相關資料再做補充。
宏關電廠運轉後，以每年四○一七個操作小時計算，估計一年可以發電卅七億多度；宏關電廠籌備處專案經理詹子奇表示，等電業法相關規範確定後，就會開始啟動。
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