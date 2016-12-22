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明年國發目標 GDP突破2％

2016-12-22

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會下週將發佈明年經濟成長率目標及未來四年的國家發展計畫。國發會主委陳添枝昨表示，雖然主計總處預估明年台灣經濟成長率（ＧＤＰ）一．八七％、不到二％，但新政府應展現企圖心，理想上一定要超過、不能比二％低，因此明年經濟成長率將以突破二％為目標。

陳添枝說，因國發會提出的明年度及未來四年的國發計畫要納入新政府未來施政目標，目前還在行政院等待核定，最快下週就可定案。

另，國發會副主委龔明鑫昨表示，為持續挺新創，創業天使計畫確定續辦；但第二期將從原本補助性質改為投資，同樣由國發基金匡列十億元，相關辦法將在近期出爐。國發會從二○一三年底啟動國發基金創業天使計畫，以五年或十億元額度用滿為限，只是未滿三年，匡列的十億元額度已剩不到兩億元。龔明鑫說，檢討過去案例發現，因是補助性質，不少人抱著有申請到也好、沒有也無所謂，不少已募集到資金的人還來申請，失去創業天使計畫原意。

創業天使計畫 補助改投資

因此第二期將取消補助性質，改為投資模式。龔明鑫指出，投資就會有權利與義務關係，比如通過國發基金審核，國發基金投資就要取得股份，把錢留給真正需要的人。預期每案投資金額仍維持在三百萬元上下。

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  • 明年國發目標，國發會主委陳添枝表示，新政府展現企圖心，經濟成長率不能比2%低，亦即明年將以突破二為目標。（記者陳梅英攝）

    明年國發目標，國發會主委陳添枝表示，新政府展現企圖心，經濟成長率不能比2%低，亦即明年將以突破二為目標。（記者陳梅英攝）

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