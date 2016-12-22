亞洲．矽谷25日揭牌

2016-12-22

5長就位 啟動4大策略

〔記者陳梅英／台北報導〕新政府「亞洲．矽谷」計畫將在本月廿五日揭牌。國發會副主委龔明鑫昨表示，目前投資長、技術長、人資長、行政長、法務長等「五長」已經就位，並擬定四大策略，目標是未來台灣物聯網產業在二○二五年取得全球五％市佔率，二○二三年促成一百家新創企業在台成立研發中心等，也將延攬企業界、學術界、新創界成立諮詢委員會，聽取外界建言。

龔明鑫昨公佈計畫五長名單，包括負責投資活動的投資長，是由曾任職思科、惠普，現任矽谷創投公司資本橋（Innobridge Capital）董事長的翁嘉盛（見圖，中央社資料照）擔任，翁也將身兼國家投資級公司下某個創投基金經理人，負責找尋投資標的、並讓投資案與台灣有連結。

主掌技術專業的技術長由曾創立愛特梅爾（Atmel）的吳聰慶出任；法制長由瞭解通訊法規、熟知新創的太穎國際律師事務所主持律師謝穎青負責；台大電機系教授、中華電獨董蔡志宏則擔任人資長，主要任務是建立物聯網產業虛擬教學平台；行政長是柯市府前顧問黃瓊雅。

為了推動亞洲．矽谷計畫，國發會擬定四大策略，分別是創新創業的支持、連結矽谷、建置物聯網生態體系與推動示範計畫及場域。創新創業支持將從人才、資金、法規鬆綁等面向給予協助，資金面除了國家級投資公司、創新轉型基金等，天使基金也將從補助轉為投資型態，第二階段匡列金額維持十億元。

龔明鑫說，全球知名電動車品牌Tesla，一開始的模型（prototype）是在台灣做的，當時若有類似計畫，台灣透過投資與Tesla合作將比今日更加緊密，幸好矽谷永遠有下一世代的Tesla，但能否掌握機會，就必須要準備好工具、且要能判斷誰是新一代Tesla。