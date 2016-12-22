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央行今理監事會 預期利率不變

2016-12-22

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天舉行年終理監事會議，市場普遍預期，連續兩季維持代表政策利率的重貼現率為一．三七五％不變機率高，並轉向聚焦央行總裁彭淮南對明年經濟景氣展望。

央行第三季理監事會議，決議維持重貼現率為一．三七五％，終結先前連續四季降息半碼（○．一二五個百分點）的降息循環。

今年保一、明年保二

沒有再度降息急迫性

行庫主管表示，台灣景氣溫和復甦，主計總處公布第三季經濟成長率上揚至二．○三％，創一年半新高，今年「保一」（經濟成長率一％以上）無虞，明年甚至可挑戰「保二」，央行無再度降息的急迫性。

行庫主管指出，由於台灣尚無通貨膨脹壓力，加上產出缺口仍為負，導致即使美國聯準會（Fed）重啟升息，央行依舊會採取謹慎立場，短期內應不會升息，避免打壓景氣表現，因此預料將維持利率不變。

房市管控方面，央行自去年八月起，陸續鬆綁大部分房市管制後，目前僅維持高價住宅（豪宅）房貸最高六成限制，多位行庫主管認為，本次鬆綁機率依舊偏低，應會續予規範。

此外，央行本次年終理監事會議，將設定明年M2貨幣成長目標區，市場預期，考量經濟成長與物價情勢等因素，可望維持今年二．五％至六．五％區間。

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