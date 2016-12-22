加班費加碼、增聘人力 客運業估年增1.5億成本

2016-12-22

增聘不到人 恐將被迫減班

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕針對勞基法修正條文將分三階段上路，一例一休、休息日加班費加碼等項目週五就要實施；交通部台鐵局長鹿潔身表示，上路後就是得多支付休息日可能需停休的更高額加班費，經費需再精算；至於本月二十五日勞工仍有一天國假，台鐵則需增加一千五百萬元的加班費用。有客運業者則叫苦，一例一休與加班費計算調整後，一年要增上億成本，更慘的是根本增聘不到人，只好被迫減班。

因應勞基法修正條文，將休息日加班納入每月加班總時數，台鐵局經各單位以符合加班工時不超過每月加班總時數四十六小時，還有一例一休上路所需去計算，合計人力缺額達二三四七人，這些請增人力都已報給交通部；至於加班費會增加多少，還要精算。

台鐵新排班制 勞資協商中

台鐵局表示，將持續檢討司機員、列車長等人力運用，讓人員排班符合勞基法新制規定，尖峰時段啟動二線支援一線機制、僱用臨時人員替補等措施。不過排班制度目前仍在勞資協商中，鹿潔身說，或許之後新排班制度無法讓所有員工都滿意，但一定會符合法律規定。

客運業者方面，國光客運副董事長王應傑表示，一例一休與加班費計算調整後，加上需要增聘的人力，每年會增加一億五千萬元成本，若配合政府疏運，就可能違法，否則人力無法調度；對於為何不大量增聘人力，王應傑說，現在不是業者不願意聘人，而是根本沒有人來應徵，建議政府看有沒有辦法開放外勞來開車。另外，最近油價不斷上漲，國光已著手研究減少離峰班次，調整國道費率將成本轉嫁給消費者。

和欣客運總經理楊尚書則指出，初估整體薪資費用會增加三至五％，不過人力缺口較不擔心，因為現在和欣有許多資深駕駛都是假日班，一週只排五、六、日三天；因應一例一休上路後，初期若有人力缺口，可請這些駕駛先支援，多上幾天班。