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非惡意違勞基法 林全︰考量從輕或免罰

2016-12-22

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全昨與商總理事長賴正鎰等商業界代表在行政院舉行座談，對於勞基法新制即將上路，貨運業者反映因塞車等不可歸責事由，而違反工時規定面臨恐被裁罰的問題；林全表示會請勞動部訂定通盤裁罰原則時，將非惡意、不可歸責於業者的情況納入考量，在符合勞基法的前提下採從輕或免罰的原則。

林全在會中表示，營造良好經營環境、解決產業問題，是政府必須認真面對的責任，唯有國內產業順利發展，我國經濟實力才得以向上提升。

有關國內遊覽車受陸客來台減少的衝擊，林全表示，來台觀光旅遊的陸客減少，雖對國內團客旅遊市場產生影響，但政府藉由鼓勵國人組團進行國旅等措施刺激國內旅遊市場，未來還會請交通部將遊覽車業者納入旅遊路線規劃，協助業者度過難關。此外，藉由公會與政府部門共同協力，規劃長期旅遊發展願景，再由政府依照產業願景，鬆綁法規、創造有利環境，才是協助產業長遠發展的可行途徑。

賴正鎰受訪表示，台灣明年經濟成長率超過二％的機率很高，且最近台北市等縣市長要降房屋稅與地價稅，大家心裡的障礙排除，明年房地產景氣也會比今年好。他另指出，股利所得若能比照外資採分離課稅，整體股市就能恢復到上千億元成交量，對台灣經濟發展會帶來很大幫助。

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  • 圖為商總理事長賴正鎰（右）與行政院長林全（左）。（資料照／記者羅倩宜攝）

    圖為商總理事長賴正鎰（右）與行政院長林全（左）。（資料照／記者羅倩宜攝）

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