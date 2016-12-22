非惡意違勞基法 林全︰考量從輕或免罰
2016-12-22
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全昨與商總理事長賴正鎰等商業界代表在行政院舉行座談，對於勞基法新制即將上路，貨運業者反映因塞車等不可歸責事由，而違反工時規定面臨恐被裁罰的問題；林全表示會請勞動部訂定通盤裁罰原則時，將非惡意、不可歸責於業者的情況納入考量，在符合勞基法的前提下採從輕或免罰的原則。
林全在會中表示，營造良好經營環境、解決產業問題，是政府必須認真面對的責任，唯有國內產業順利發展，我國經濟實力才得以向上提升。
有關國內遊覽車受陸客來台減少的衝擊，林全表示，來台觀光旅遊的陸客減少，雖對國內團客旅遊市場產生影響，但政府藉由鼓勵國人組團進行國旅等措施刺激國內旅遊市場，未來還會請交通部將遊覽車業者納入旅遊路線規劃，協助業者度過難關。此外，藉由公會與政府部門共同協力，規劃長期旅遊發展願景，再由政府依照產業願景，鬆綁法規、創造有利環境，才是協助產業長遠發展的可行途徑。
賴正鎰受訪表示，台灣明年經濟成長率超過二％的機率很高，且最近台北市等縣市長要降房屋稅與地價稅，大家心裡的障礙排除，明年房地產景氣也會比今年好。他另指出，股利所得若能比照外資採分離課稅，整體股市就能恢復到上千億元成交量，對台灣經濟發展會帶來很大幫助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 救民調 阿輝伯要柯P重溝通
- 台灣燈會土雞王模型亮相 象徵生生不息
- 獨力寫出AI管家程式 札克柏格做到了
- 邱毅開砲蔡英文 蔡川通話害台灣丟邦交
- 景氣將反彈？ 63.1％上班族新年想跳槽
- 吳姍儒趁爸爸不在大膽中空 耶誕節撇CEO男友
- 公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 讓友邦有感 立委︰台灣駐外應正名
- 台東這一夜 佛寺奏耶誕樂、法師做薑餅屋
- 追尋父親故事 「河北臺北」拍攝15年
- 中市總預算刪39億約2％ 創最高紀錄
- 立院26日審同婚議題 警將交管提早通知
- 柏林恐攻突尼西亞籍嫌犯 8月曾遭逮但被法庭釋放
- BIGBANG互揭情事 GD深夜誤傳肉麻訊息至群組
- 復康巴士不足 宜縣規劃無障礙小黃明年7月上路
- SBL》3分鐘靜坐 台銀連勝密技
- 交通網絡不再零散 行政院研議「全台軌道網」
- 哪招 周董這碗湯圓誰敢吃
- 火辣坐檯小姐 酒客飽覽私處
- 鎮民代表扮耶老 騎麋鹿電動車送愛的禮物
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 大溪高中工程意外 家人到工地招魂
- 一例一休上路人事成本大增 假日郵局恐剩一半
- 蔡琴苦吞假唱汙名 畢生最難忘生日
- 查黨產 顧立雄：不只問李 也要問馬
- 實驗教育3法放寬 學生總人數可達600人
- 阿福不放棄追夢 激勵「巨」投廖任磊
- 敘境打擊IS 土耳其部隊14死33傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Sao Tome and Principe cuts Taipei ties
- NBA》2017名人堂名單出爐 「T-MAC」、韋柏領銜
- 斗高女子軟網隊 全國中正盃奪冠
- 伊朗與西亞世界》卡斯楚與西亞世界
- 稱胡志強年資不符 段宜康：詐領退休金？
- 觀光淡季逆勢行銷 澎湖推紫菜採收之旅
- 非做不可》世界球后戴資穎也分享 改革協會連署迅速爆表
- 美俄變兩岸？對話管道全凍結
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：非惡意違勞基法 林全︰考量從輕或免罰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分