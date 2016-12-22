一例一休新制 明起3階段上路

2016-12-22

加班費加碼先起跑 新特休元旦上路

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞基法部分修正條文將從廿三日（週五）起分三階段上路。一例一休、休息日加班費加碼等明起率先實施；刪除七天國定假日、特休假變革，將從明年元旦起實施；輪班勞工兩次勤務間須至少休息十一小時，則由行政院另訂實施時間。估計新制將影響全台近九○○萬勞工。

勞動部表示，廿三日起，勞工每七天當中就須有一天休息日與一天例假日，且除公告的例外狀況外，不得連續上班超過六天。若因班表已排定，在十二月底出現連續上班六天情形，依法必須將第六天出勤視為休息日，依照規定給付加班費。

一例一休實施後，若雇主要求勞工於休息日出勤，須徵得勞工同意，並要給付法定加班費。根據新法規定，除本薪外，加班前兩小時須加付一．三四倍，第三小時起須加付一．六七倍。發給以四小時為單位，加班未滿四小時仍需支付四小時加班費；加班四小時以上未達八小時，則支付八小時，雇主若違法，將處兩萬至一○○萬元罰鍰。

至於國定假日全國一致與特休假變革，勞動部說明，在法條中已明訂自一○六年一月一日起實施，因此不在廿三日施行的項目中。

輪班勤務間休11小時 另定實施時間

本次修法也在第卅四條中明訂，輪班勞工兩次勤務間至少應有連續十一小時休息，不過上路時間尚未確定，勞動部表示，將與受衝擊產業協調、討論後，再由行政院決定正式實施日期，也因此造成新法將分三階段上路的奇特情形。

雖然新法部分提前上路，但由於刪除七天國定假日是從明年開始實施，因此今年十二月廿五日行憲紀念日仍是勞工的國定假日，按照國定假日出勤規定，勞工若在當天上班，雇主必須支付雙倍薪資或讓勞工補休一天。