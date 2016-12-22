一例一休新制 明起3階段上路
2016-12-22
加班費加碼先起跑 新特休元旦上路
〔記者吳柏緯／台北報導〕勞基法部分修正條文將從廿三日（週五）起分三階段上路。一例一休、休息日加班費加碼等明起率先實施；刪除七天國定假日、特休假變革，將從明年元旦起實施；輪班勞工兩次勤務間須至少休息十一小時，則由行政院另訂實施時間。估計新制將影響全台近九○○萬勞工。
勞動部表示，廿三日起，勞工每七天當中就須有一天休息日與一天例假日，且除公告的例外狀況外，不得連續上班超過六天。若因班表已排定，在十二月底出現連續上班六天情形，依法必須將第六天出勤視為休息日，依照規定給付加班費。
一例一休實施後，若雇主要求勞工於休息日出勤，須徵得勞工同意，並要給付法定加班費。根據新法規定，除本薪外，加班前兩小時須加付一．三四倍，第三小時起須加付一．六七倍。發給以四小時為單位，加班未滿四小時仍需支付四小時加班費；加班四小時以上未達八小時，則支付八小時，雇主若違法，將處兩萬至一○○萬元罰鍰。
至於國定假日全國一致與特休假變革，勞動部說明，在法條中已明訂自一○六年一月一日起實施，因此不在廿三日施行的項目中。
輪班勤務間休11小時 另定實施時間
本次修法也在第卅四條中明訂，輪班勞工兩次勤務間至少應有連續十一小時休息，不過上路時間尚未確定，勞動部表示，將與受衝擊產業協調、討論後，再由行政院決定正式實施日期，也因此造成新法將分三階段上路的奇特情形。
雖然新法部分提前上路，但由於刪除七天國定假日是從明年開始實施，因此今年十二月廿五日行憲紀念日仍是勞工的國定假日，按照國定假日出勤規定，勞工若在當天上班，雇主必須支付雙倍薪資或讓勞工補休一天。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 救民調 阿輝伯要柯P重溝通
- 台灣燈會土雞王模型亮相 象徵生生不息
- 獨力寫出AI管家程式 札克柏格做到了
- 邱毅開砲蔡英文 蔡川通話害台灣丟邦交
- 景氣將反彈？ 63.1％上班族新年想跳槽
- 吳姍儒趁爸爸不在大膽中空 耶誕節撇CEO男友
- 公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 讓友邦有感 立委︰台灣駐外應正名
- 台東這一夜 佛寺奏耶誕樂、法師做薑餅屋
- 追尋父親故事 「河北臺北」拍攝15年
- 中市總預算刪39億約2％ 創最高紀錄
- 立院26日審同婚議題 警將交管提早通知
- 柏林恐攻突尼西亞籍嫌犯 8月曾遭逮但被法庭釋放
- BIGBANG互揭情事 GD深夜誤傳肉麻訊息至群組
- 復康巴士不足 宜縣規劃無障礙小黃明年7月上路
- SBL》3分鐘靜坐 台銀連勝密技
- 交通網絡不再零散 行政院研議「全台軌道網」
- 哪招 周董這碗湯圓誰敢吃
- 火辣坐檯小姐 酒客飽覽私處
- 鎮民代表扮耶老 騎麋鹿電動車送愛的禮物
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 大溪高中工程意外 家人到工地招魂
- 一例一休上路人事成本大增 假日郵局恐剩一半
- 蔡琴苦吞假唱汙名 畢生最難忘生日
- 查黨產 顧立雄：不只問李 也要問馬
- 實驗教育3法放寬 學生總人數可達600人
- 阿福不放棄追夢 激勵「巨」投廖任磊
- 敘境打擊IS 土耳其部隊14死33傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Sao Tome and Principe cuts Taipei ties
- NBA》2017名人堂名單出爐 「T-MAC」、韋柏領銜
- 斗高女子軟網隊 全國中正盃奪冠
- 伊朗與西亞世界》卡斯楚與西亞世界
- 稱胡志強年資不符 段宜康：詐領退休金？
- 觀光淡季逆勢行銷 澎湖推紫菜採收之旅
- 非做不可》世界球后戴資穎也分享 改革協會連署迅速爆表
- 美俄變兩岸？對話管道全凍結
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休新制 明起3階段上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分