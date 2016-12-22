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今年促參案急凍 簽約金腰斬

2016-12-22

〔記者吳佳蓉／台北報導〕受台北市打「五大案」後續效應、房市不佳、百億大案減少、景氣成長停滯等因素綜合影響，今年促參案熱度急凍，今年統計至昨日，已簽約金額僅524億元，全年連600億元大關都恐難突破，對比前兩年簽約金額破千億佳績，今年不僅難達標，績效還幾近腰斬。

據財政部促參司統計，有別於去年促參簽約金額達1135億元、前年達1201億元佳績，今年績效明顯滑落，統計前11個月，簽約金額僅459億元，與去年同期的1000億相比，表現直接腰斬。加入12月至昨日為止的簽約金額，目前也僅有524億水準，不僅全年達成800億元目標無望，恐連600億元大關都難突破。

對此，促參司官員解釋，促參績效下滑，原因有很多，包括房市不佳、景氣停滯，百億大案減少等等。過去對促參貢獻最大的雙北市，今年表現也都不佳，以北市為例，今年共推出14件促參案，估計可帶進約194億簽約金，但至今僅簽約6件小型促參案，簽約金額才1.112億元，市議會舊址等大案則卡關，影響今年整體表現。

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  • 受台北市打「五大案」後續效應、房市不佳、百億大案減少、景氣成長停滯等因素綜合影響，今年促參案熱度急凍。（資料照／彭博）

    受台北市打「五大案」後續效應、房市不佳、百億大案減少、景氣成長停滯等因素綜合影響，今年促參案熱度急凍。（資料照／彭博）

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