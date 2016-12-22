陽信銀信評亮眼 今年獲利估新高
〔記者李靚慧／台北報導〕陽信銀行多年改革有成，日前獲得惠譽信評（FitchRatings）長期評等A-（twn）、短期評等F2（twn），及評等展望「穩定」的肯定，過去5年，陽信銀已進行5次增資，積極提升資本適足率，今年獲利則可望續創新高。
根據惠譽信評報告，陽信銀行現任經理團隊在2009年接手後積極改革，該行近年來信用成本降低、獲利成長。與同業相比，該行的資產品質、淨利差收益與手續費收入均有成長，預期陽信銀行各項財務指標將在2017至2018年持續維持適切，因此給予評等展望「穩定」。
資本額增至200億
陽信銀行指出，該行自2011年起辦理5次現金增資共計37億元，今年將額定資本額由200億元提高為300億元，今年繼續增資15.5億元、完成本年度現金增資後，資本額提升至200億元。
此次增資後，與2011年相較，第一類資本比率由6.44%提升至8.47%、資本適足率則由8.93%提升至11.65%。
獲利穩定成長
在獲利表現方面，陽信銀2013年至2015年，稅後淨利由8.6億元成長至20.6億元，增加12億元，成長幅度139.1%；EPS由0.63元成長至1.22元，ROE由6.37%成長至10.49%，獲利能力大幅成長。
根據陽信銀自結資料顯示，截至今年11月底，稅前盈餘26.76億元，年增8.15%，每股稅前盈餘1.45元，年化ROE為13.34%，全年獲利可望再創新高。
三度獲金管會績效肯定
截至11月底，陽信銀總資產達3873億元，淨值227億元、每股淨值12.29元，逾放比0.08%、覆蓋率1319.57%，在39家國銀中均排名前4。
陽信銀指出，與2011年底相較，中小企業放款餘額成長646億元，成長幅度達190%，近4年來，3度獲金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」績效甲等，今年更獲經濟部多項大獎肯定。
陽信銀也積極發展數位金融服務，過去一年多，陸續「數位金融、行動支付」推出多項嶄新服務，包括Bank3.0線上申辦APP、自建第三方支付系統，並率先與物流業者及電商業者（陽信商店街）合作，發展手機QR Code收付款機制，及O2O商品DM購物行動支付服務。
展望明年，陽信銀行指出，將持續執行資本強化計畫，預估整體業務規模、獲利表現及資本體質，均可維持正向發展。
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