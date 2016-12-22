臉圓蒜頭鼻 中大獎面相

2016-12-22

〔記者吳佳蓉／台北報導〕哪種面相最受財神爺眷顧？台灣彩券公司總經理黃志宜表示，據統計，今年因買彩券而獲得500萬元以上獎金的幸運得主共有373人，其中以男性較多，歸類其外觀特徵，大多有一字眉、櫻桃小嘴、圓形臉、大眼睛，鼻型則以具有特色的蒜頭鼻最多。

黃志宜表示，進入歲末年終，統計今年一整年因買電腦型及刮刮樂彩券中獎、且金額高於500萬元以上的高額得主，共有373人，總計帶走110億元獎金，平均每位得主拿走2947萬元。由於今年頭獎常連摃不久就開出，因此中獎金額在10億元以上的高額得主僅有兩人，低於往年；相較中獎金額在1～10億元間的得主較多，總計有25位，主要是買大樂透中獎。分析高額得獎者性別、面相、星座及購買習慣，黃志宜指出，基本上由於男性本身就比女性更愛買彩券，因此高額中獎人也是男多於女，惟較特別的是，獎金金額越高、男性中獎的比率就越高。舉例來說，億元得主中，有高達76%為男性，等於每4位億元得主中有3位都是男性。

億元得主 多屬鼠蛇

黃志宜表示，高額中獎人的普遍面相，多為一字眉、櫻桃小嘴，但較往年稍微不同的是，比起小眼睛、高鼻及橢圓形臉等特徵，今年大眼睛、圓形臉及蒜頭鼻的高額中獎人更多。若看生肖，500萬元以上高額中獎人，多屬馬或屬鼠，若只看億元以上得主，則多屬鼠、屬蛇。星座則是普遍以天秤座、巨蟹座最旺。

在選號習慣部分，黃志宜指出，今年一樣是電腦選號中大獎的機率高於自行選號，大部分高額得主平均每期都會購買彩券或刮刮樂，一週會買2~3次，頻率比往年高，一次大多買100~500元。